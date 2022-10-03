Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2022

Рак

Энергетические чистки помогут сделать свое жилище более позитивным, наполненным добром и светом. Это благотворно скажется на самочувствии Раков, на их мотивации, умении любить и принимать любовь. Что касается работы и бизнеса, то в этой сфере представителям данного знака стоит начать переходить от слов к действиям. Важно принимать серьезные решения и не бояться смело двигаться вперед. В амурных делах возможны небольшие встряски, но они не будут опасными, а, наоборот, разожгут новую страсть.

Лев

У Львов в начале октября все будет идти как по маслу. Начиная с двадцатых чисел месяца могут начать появляться проблемы в работе и бизнесе. Октябрь невероятно хорош для расставания с ненужными вещами — старыми, сломанными предметами, гаджетами. Даже изжившие себя отношения можно пробовать переводить в статус неактивных. Словом, Львы могут избавляться от всего лишнего, причем без малейшей жалости.

Дева

Девам в октябре нужно быть предельно осторожными со словами. Даже про себя из лучше не повторять, чтобы не навлекать беду. В повседневных делах и в общении с людьми Девам важно помнить, что сила действия равна силе противодействия. Если пытаться воспользоваться чьей-то добротой, этот человек может начать действовать не менее радикально. Мир стремится к равновесию, особенно сейчас, когда Венера, планета добра и любви, находится в Весах.

Весы