Начинается новый месяц. Астрологи называют октябрь очень ярким и благоприятным временем, и оно будет таковым, если прислушиваться к простым советам и рекомендациям, пишет slovofraza.com.
Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2022
Это время принесет многим из нас приятные эмоции, удачу, успех. Само собой, придется действовать, а не ждать, что звезды и планеты все сделают за нас.
Овен
Овны, будучи одними из самых агрессивных людей по знаку Зодиака, могут в октябре стать более активными, поэтому менее уступчивыми. Такой подход к делам и любви не будет правильным, хотя в некоторых ситуациях он обязательно окажется полезным. Если люди данного знака хотят быть счастливыми, то им нужно оказывать благотворное влияние на окружающих. Необходимо помогать близким и друзьям, поддерживать тех, кто разбит эмоционально. Главное — не делать всё за других людей, иначе они поймут, что можно перестать работать и сесть неравнодушным Овнам на шею.
Телец
Тельцов ждут очень приятные перемены в жизни, причем во всех сферах жизни. Хорошие вещи могут произойти в любовной, финансовой сферах. С высокой вероятностью Тельцы смогут без особых проблем решить свои юридические проблемы, неурядицы на работе. Можно побыть эгоистами, но в умеренной степени. Нужно продолжать творить добро — хотя бы по отношению к родственникам. Вселенная обязательно заметит доброту Тельцов и наградит их за это удачей, мотивацией и обостренной интуицией.
Близнецы
Близнецам в октябре нужно уповать на позитивное мышление и визуализацию. На данном этапе важно надеяться на лучшее, но не забывать работать над собой. Можно уделить внимание здоровью, занявшись спортом и скорректировав питание. Полезно будет ходить, избавляться от хаотичного режима — близится зима, поэтому важно как следует высыпаться, чтобы не проседать по продуктивности. Близнецам стоит ступить на путь созидания, начав бороться с вредными привычками. В октябре сил и энергии будет достаточно для того, чтобы стать лучшей версией себя.
Рак
Энергетические чистки помогут сделать свое жилище более позитивным, наполненным добром и светом. Это благотворно скажется на самочувствии Раков, на их мотивации, умении любить и принимать любовь. Что касается работы и бизнеса, то в этой сфере представителям данного знака стоит начать переходить от слов к действиям. Важно принимать серьезные решения и не бояться смело двигаться вперед. В амурных делах возможны небольшие встряски, но они не будут опасными, а, наоборот, разожгут новую страсть.
Лев
У Львов в начале октября все будет идти как по маслу. Начиная с двадцатых чисел месяца могут начать появляться проблемы в работе и бизнесе. Октябрь невероятно хорош для расставания с ненужными вещами — старыми, сломанными предметами, гаджетами. Даже изжившие себя отношения можно пробовать переводить в статус неактивных. Словом, Львы могут избавляться от всего лишнего, причем без малейшей жалости.
Дева
Девам в октябре нужно быть предельно осторожными со словами. Даже про себя из лучше не повторять, чтобы не навлекать беду. В повседневных делах и в общении с людьми Девам важно помнить, что сила действия равна силе противодействия. Если пытаться воспользоваться чьей-то добротой, этот человек может начать действовать не менее радикально. Мир стремится к равновесию, особенно сейчас, когда Венера, планета добра и любви, находится в Весах.
Весы
Весам нужно искать источники положительной энергетики — каждый день, каждую минуту. Октябрь — это время, в которое победителями становятся преимущественно те люди, которые остаются оптимистами в любой ситуации. Положение планет близко к идеальному, но это не навсегда. В двадцатых числах все начнет стремительно меняться, так что нужно успеть выполнить все те задачи, которые возложены на плечи. Обрести уверенность и силу духа Весам поможет одежда под цвет глаз. Это откроет чакры и укрепит биополе, что существенно повысит шансы Весов на успех.
Скорпион
Скорпионам в октябре понадобится крепкое здоровье, потому что месяц может выдаться активным и динамичным, а также в какой-то степени непредсказуемым. В хорошем расположении духа и при отсутствии проблем со здоровьем Скорпионы смогут с первой попытки добиваться отличных результатов в любой из сфер. Можно смело начинать новые дела, знакомиться с новыми людьми. Главное во второй месяц осени обращать внимание на мелочи.
Стрелец
Стрельцы часто притягивают к себе неудачи и неприятности. В большинстве случаев это происходит по нескольким причинам, которые астрологи настоятельно рекомендуют им проработать. Важно направить энергию на то, чтобы как следует изменить себя и свое отношение к миру. Стрельцам в октябре удастся понять смысл жизни — если не полностью, то хотя бы частично уж точно. Конец месяца ознаменуется серьезными переменами. Не стоит пытаться противостоять этим переменам. Переждать бурю Стрельцам поможет терпение и свойственный им оптимизм.
Козерог
Козероги с высокой вероятностью смогут найти свое призвание в октябре. Положение планет идеально для того, чтобы пробовать нечто новое и стараться изменить свою жизнь. Порой нам сложно определить причину того, что мы не знаем, куда дальше двигаться и чего желать. Козерогам же удастся ответить на все интересующие их вопросы. Прогнозы предрекают им очень яркое и позитивное время, в которое они смогут стать лучшей версией себя и как следует поработать. Если появится желание отгородиться от окружающих, его лучше подавить. Общение сейчас лучший стимул для саморазвития.
Водолей
Водолеям для принятия решений важно использовать шестое чувство. Ранее эксперты рассказывали, как это делать правильно. Интуиция будет очень часто приходить Водолеям на помощь. Октябрь станет отправной точкой в новую жизнь, в новую реальность. Люди данного знака сумеют вынести для себя важные уроки из всего происходящего, а также смогут найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено им во вред. Это очень необычное время, в которое можно многому научиться. Главное не унывать и всегда помнить о своих целях и задачах.
Рыбы
Рыбам астрологи советуют почаще обращаться за помощью к своему числу-талисману. Именно числа будут играть самую важную роль в привлечении удачи для людей данного знака Зодиака. Еще нужно прислушиваться к советам близких и присматриваться к мелочам. О том, как именно влияние Меркурия в прямой фазе реализуется в этом месяце, сказать сложно, но это точно будет что-то очень благоприятное. Рыбам нужно расслабиться, но не плыть по течению, а быть готовыми к принятию важных решений. Их жизнь сильно преобразится, причем этот момент они могут не заметить.