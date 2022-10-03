ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Что пожелал уроженец Нарвы и главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин супруге в день рождения

«Я счастлива, мне не о чем просить. Пожалуйста, пусть будет мир, пусть как можно больше людей будут счастливы, как я», - подписала Дарья фото.

Но мужу есть, о чем попросить жену. «Нужен Жорик», - именно эти слова Валерий отметил хэштегом. Можно предположить, что Карпин мечает о сыне, которому уже и имя придумал. У звездной пары три дочери, наверное, футбольный тренер хотел бы погонять мяч с сынишкой. «С Жориком постараюсь», - ответила Дарья в комментариях.