Если иногда, когда вы идете в СПА, вас ошеломляет тот факт, что сидеть в сауне становится очень скучно, то не беспокойтесь – в Mustamäe Elamus Spa в Таллинне скоро появится сауна-театр, которая предлагает развлечения на высшем уровне и новые банные ритуалы. Кроме того, СПА недавно стал членом ассоциации Aufguss WM, объединяющей лучшие спа-центры мира, пишет Elu24.
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Эстонский СПА открывает сауну-театр, где можно проводить конференции и смотреть фильмы
Эстонский СПА открывает сауну-театр, где можно проводить конференции и смотреть фильмы
Mustamäe Elamus Spa планирует первым в странах Балтии и Скандинавии создать сауну-театр на 150 мест, которая сочетает посещение сауны, различные банные ритуалы и классические развлекательные услуги.
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