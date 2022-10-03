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Эстонский СПА открывает сауну-театр, где можно проводить конференции и смотреть фильмы

Limon.ee Кристийна Рейманд
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Эстонский СПА открывает сауну-театр, где можно проводить конференции и смотреть фильмы
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Фото: Mustamäe Elamus Spa

Если иногда, когда вы идете в СПА, вас ошеломляет тот факт, что сидеть в сауне становится очень скучно, то не беспокойтесь – в Mustamäe Elamus Spa в Таллинне скоро появится сауна-театр, которая предлагает развлечения на высшем уровне и новые банные ритуалы. Кроме того, СПА недавно стал членом ассоциации Aufguss WM, объединяющей лучшие спа-центры мира, пишет Elu24.

Mustamäe Elamus Spa планирует первым в странах Балтии и Скандинавии создать сауну-театр на 150 мест, которая сочетает посещение сауны, различные банные ритуалы и классические развлекательные услуги.

«Сауна-театр в форме амфитеатра с полным мультимедийным решением, включающим современное кино- и театральное оборудование, будет готова к октябрю следующего года», – говорит Маргит Курн, менеджер по продажам и маркетингу СПА, добавляя, что в сауне также будет современный проектор. «Это особая сауна, где люди сидят в круглом помещении с очень большой каменкой посередине».

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