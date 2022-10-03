Эстонский СПА открывает сауну-театр, где можно проводить конференции и смотреть фильмы

Если иногда, когда вы идете в СПА, вас ошеломляет тот факт, что сидеть в сауне становится очень скучно, то не беспокойтесь – в Mustamäe Elamus Spa в Таллинне скоро появится сауна-театр, которая предлагает развлечения на высшем уровне и новые банные ритуалы. Кроме того, СПА недавно стал членом ассоциации Aufguss WM, объединяющей лучшие спа-центры мира, пишет Elu24.