ВИДЕО ⟩ Сидя в первом ряду со звездами, Томми Кэш был занят собственными творениями во время модного показа

Рэпер Томми Кэш всегда выделялся своим уникальным стилем. Поэтому неудивительно, что эстонский рэпер, сидевший в первом ряду во время показа модного дома Loewe на Неделе моды в Париже, приковал к себе внимание уникальным образом.

Надев светлый шерстяной комбинезон, рэпер нашел время для вязания прямо посреди модного показа! «Я связал себе стринги», – уточнил рэпер в своем посте в Instagram.

Томми сидел в первом ряду со звездами мировой величины. Например, рядом с ним сидела певица Charli XCX, в клипе которой снялся эстонский рэпер. Также рядом с Томми сидела и американская супермодель Эмили Ратаковски. Анна Винтур, главный редактор американского модного журнала Vogue, сидела в пяти или шести человеках поодаль.

В первом ряду сидел Дэн Леви, отцом которого является канадский актер Юджин Леви, сыгравший отца семейства в саге «Американский пирог».

На модном показе также присутствовали звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, супермодель Карли Клосс, американский ютубер Эмма Чемберлен и другие.

Два дня назад Томми также прибыл на один из показов, и вряд ли прибытие любой другой звезды можно назвать настолько же эпатажным и привлекающим внимание.

Томми был весь в черном, а на его спине вместо рюкзака висела... живая девушка!