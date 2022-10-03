Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Сидя в первом ряду со звездами, Томми Кэш был занят собственными творениями во время модного показа

Limon.ee
Сидя в первом ряду со звездами, Томми Кэш был занят собственными творениями во время модного показа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Показ бренда Loewe на Парижской неделе моды.
Показ бренда Loewe на Парижской неделе моды. Фото: SIPA/Scanpix

Неделя моды в Париже привлекла звезд из других частей Европы, а также из Америки. В большом фэшн-мероприятии принял участие и эстонский рэпер Томми Кэш, который сидел в первом ряду шоу, на котором было множество звезд шоу-бизнеса со всего мира, и находил время для собственных творений, пишет Elu24.

Рэпер Томми Кэш всегда выделялся своим уникальным стилем. Поэтому неудивительно, что эстонский рэпер, сидевший в первом ряду во время показа модного дома Loewe на Неделе моды в Париже, приковал к себе внимание уникальным образом.

Надев светлый шерстяной комбинезон, рэпер нашел время для вязания прямо посреди модного показа! «Я связал себе стринги», – уточнил рэпер в своем посте в Instagram.

Томми сидел в первом ряду со звездами мировой величины. Например, рядом с ним сидела певица Charli XCX, в клипе которой снялся эстонский рэпер. Также рядом с Томми сидела и американская супермодель Эмили Ратаковски. Анна Винтур, главный редактор американского модного журнала Vogue, сидела в пяти или шести человеках поодаль.

В первом ряду сидел Дэн Леви, отцом которого является канадский актер Юджин Леви, сыгравший отца семейства в саге «Американский пирог».

На модном показе также присутствовали звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, супермодель Карли Клосс, американский ютубер Эмма Чемберлен и другие.

Два дня назад Томми также прибыл на один из показов, и вряд ли прибытие любой другой звезды можно назвать настолько же эпатажным и привлекающим внимание.

Томми был весь в черном, а на его спине вместо рюкзака висела... живая девушка!

Смотри фото!

Ключевые слова
Наверх