Подробностей о личной жизни предостаточно. Причем не только радостных. За последнее время мы узнали, что своего второго ребенка Нюша отправилась рожать в Дубай. Потом была новость о появлении на свет сына и чуть позже – о том, что его, как и дочь Симбу, назвали необычным именем, пишет Супер.
Нюша опубликовала семейные фото с 9-месячным сыном
Нюша опубликовала семейные фото с 9-месячным сыном
Ну а позднее закрутилась вся эта Санта-Барбара с предполагаемой любовницей мужа Нюши Игоря Сивова. И да, об измене супруга певица неожиданно для всех публично рассказала сама, отметив, что, мол, ну да, с кем не бывает, и что лично она простила и решила жить дальше долго и счастливо.
Тем временем в разлучницы фанаты уже записали Викторию Лопыреву, по совместительству еще и подругу обманутой Нюши. Лопырева отшучивается по этому поводу, а певица и вовсе делает вид, что ничего не происходит, и постит счастливые семейные фото.
Вот на этих свежайших кадрах можно полюбоваться на семейство в полном составе: умиротворенные родители и их 3-летняя дочь Симба-Серафима и 9-месячный сын Саффрон.
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