Нюша опубликовала семейные фото с 9-месячным сыном

Ну а позднее закрутилась вся эта Санта-Барбара с предполагаемой любовницей мужа Нюши Игоря Сивова. И да, об измене супруга певица неожиданно для всех публично рассказала сама, отметив, что, мол, ну да, с кем не бывает, и что лично она простила и решила жить дальше долго и счастливо.