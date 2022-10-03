В Великобритании официально сменилась эпоха: траур по королеве подошел к концу, и Букингемский дворец опубликовал первый портрет Карла III и его семьи. На фотографии, сделанной за день до похорон Елизаветы II, новый король с женой Камиллой и наследник престола принц Уильям с Кейт Миддлтон стоят на Министерской лестнице дворца, пишет Супер.
Почему новое официальное фото британской королевской семьи называют началом эпохи
За ними мы видим портрет Георга III – самого долгоправящего мужчины в истории Британии: он пробыл на троне целых 59 лет. Впрочем, покойная королева с ее 70-летним стажем все еще остается на первом месте – и этот рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.
Автором снимка стал Крис Джексон – ветеран королевского пула фотографов и по совместительству муж Наташи Арчер, личной стилистки Кейт Миддлтон. Именно ему семья доверила фотосессию принца Джорджа на его 4-летие. Возможно, как раз благодаря знакомому лицу по ту сторону камеры кадр получился не слишком формальным: Камилла, Кейт и Уильям широко улыбаются, Карл выглядит чуть более серьезным, но тоже не чересчур суровым. К тому же король держит руку в карамане – невиданная вольность для официальных портретов!
Критики уже назвали это фото символом старта новой эры в истории британской монархии. А вот что про него думают Гарри и Меган, остается только догадываться. Особенно если учесть, что снимок был сделан буквально за несколько минут до начала грандиозного приема, который Карл устроил для глав государств, приехавших на похороны королевы. А на него, как мы помним, младшего сына короля и его супругу просто не пригласили.