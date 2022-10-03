Почему новое официальное фото британской королевской семьи называют началом эпохи

За ними мы видим портрет Георга III – самого долгоправящего мужчины в истории Британии: он пробыл на троне целых 59 лет. Впрочем, покойная королева с ее 70-летним стажем все еще остается на первом месте – и этот рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.

Автором снимка стал Крис Джексон – ветеран королевского пула фотографов и по совместительству муж Наташи Арчер, личной стилистки Кейт Миддлтон. Именно ему семья доверила фотосессию принца Джорджа на его 4-летие. Возможно, как раз благодаря знакомому лицу по ту сторону камеры кадр получился не слишком формальным: Камилла, Кейт и Уильям широко улыбаются, Карл выглядит чуть более серьезным, но тоже не чересчур суровым. К тому же король держит руку в карамане – невиданная вольность для официальных портретов!

Королева-консорт Камилла, король Карл III, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson