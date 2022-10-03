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Найден звезда «Фабрики звезд», пропавший в море

Limon.ee
Найден звезда «Фабрики звезд», пропавший в море
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Море. Фото иллюстративное.
Море. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вчера вечером близкие Константина Легостаева сообщили об его исчезновении. Музыкант, приехавший по работе в Сочи, ушел поплавать в море и не вернулся. Недавно его нашли, пишет Стархит.

К счастью, участник «Фабрики звезд», он же лидер группы Dельта, жив и невредим. Сейчас 46-летний артист находится в следственном отделе. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего, а также то, где пробыл певец более 15 часов. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

О местонахождении Константина сообщили местные жители. Люди заметили музыканта на улице и сразу же позвонили в полицию.

Напомним, тревогу забили друзья Легостаева, которые видели его в последний раз на одном из пляжей в Центральном районе Сочи. В Сети появилась видеозапись, на которой вокалист уходит купаться в море.

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