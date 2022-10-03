Найден звезда «Фабрики звезд», пропавший в море

К счастью, участник «Фабрики звезд», он же лидер группы Dельта, жив и невредим. Сейчас 46-летний артист находится в следственном отделе. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего, а также то, где пробыл певец более 15 часов. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

О местонахождении Константина сообщили местные жители. Люди заметили музыканта на улице и сразу же позвонили в полицию.