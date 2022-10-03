Блаженство медового месяца прошло: Бен Аффлек сбежал от Дженнифер Лопес

В середине лета голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали мужем и женой. Знаменитости зарегистрировали отношения тайно. Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе, в Маленькой Белой часовне. Медовый месяц влюбленные провели в Париже. В поездке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сопровождали дети – наследница артистки Эмма и дочь Аффлека Серафина – и толпы папарацци.

Через месяц после росписи Лопес и Аффлек сыграли вторую свадьбу. На этот раз торжество было пышным. На вечеринке в поместье жениха в штате Джорджия присутствовали родственники влюбленных, а также их звездные друзья, пишет Eg.

Незадолго до первого бракосочетания Дженнифер и Бен купили дом в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Сегодня новоиспеченные супруги изо всех сил пытаются приспособиться к совместной жизни и решить проблемы, возникшие в процессе объединения двух семей. У пары, напомним, на двоих пятеро детей.

Журналисты выяснили, что недавно Аффлек и Лопес поскандалили. Артист был так взбешен, что сбежал из дома, правда, ненадолго. Причин для ссор у знаменитостей много. Артистка выходит из себя, когда супруг не убирает за собой и собакой, ходит в одном и том же и не выпускает сигарету из рук. Перед свадьбой Аффлек обещал любимой забыть о пагубном пристрастии, однако из-за постоянных придирок курит больше чем когда-либо.

У Бена, отметим, тоже есть претензии к жене. Артист очень огорчился, когда избранница распорядилась увезти его коллекцию мотоциклов, пока они были в отъезде. Кроме того, Бен считает, что Дженнифер дурачила его, говоря о том, что отодвинула работу на второй план. Лопес помешана на карьере также, как и 20 лет назад, когда они расторгли первую помолвку.