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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Водитель о валяющихся посреди проезжей части электросамокатах: очень серьезная и опасная ситуация

Трийн Роос Limon.ee
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Водитель о валяющихся посреди проезжей части электросамокатах: очень серьезная и опасная ситуация
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Самокаты Bolt. Фото иллюстративное.
Самокаты Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Ragnar Peets

В субботу вечером в группе Viimsilased в Facebook один из пользователей опубликовал фотографию, на которой изображен очень неприятный сюрприз, оказавшийся перед ним во время движения по темной дороге. Шесть электросамокатов лежали прямо посреди дороги, пишет Elu24.

«Жуткая ситуация на Рандвере-теэ! Будьте осторожны!» – написал Тимофей в Facebook-группе Viimsilased. Мужчина посчитал ситуацию очень опасной. «Дорога там довольно темная. Очень серьезная и опасная ситуация», – сказал он.

Электросамокаты на Рандвере-теэ.
Электросамокаты на Рандвере-теэ. Фото: Erakogu

Тимофей рассказал Elu24, что он перенес четыре скутера с правой стороны дороги и правильно их припарковал. Кто-то еще взял два других скутера, лежащих на дороге с левой стороны.

В комментариях к посту предположили, что, вероятно, что самокаты на дороге раскидали дети. «Почему детям разрешено быть на улице после десяти вечера? В конце концов, родители должны знать, что ничему умному там нельзя научиться в такое время», – комментирует Яанус. Танель признается, что и сам в детстве совершал подобные глупости. «И будучи взрослым, я наезжал на вещи, которые оставляли на дороге», – говорит он. Однако Тийт пишет: «Гораздо хуже, когда их бросают на темных тротуарах. Катаясь вечером на велосипеде, я проклинаю Bolt».

Bolt относится к ситуации серьезно

«Похоже, это вандализм и потенциально очень опасная ситуация», – говорит менеджер по связям с общественностью Bolt Карин Касе. «Мы очень серьезно относимся к таким случаям и связываемся с полицией, чтобы привлечь виновных к ответственности», – сказала Касе.

При парковке самокатов необходимо использовать опорную ногу, потому что тогда самокат стоит вертикально и не мешает другим участникам движения. Самокат нельзя оставлять посреди дороги или лежа. Важно убедиться, что припаркованный самокат никому не мешает.

Специалист по электросамокатам Bolt Александр Лилишенцев ранее рассказал Elu24, что, как и на любом другом транспорте, водитель самоката несет ответственность за безопасное движение. «Самокаты должны парковаться на тротуаре так, чтобы для пешеходов оставалось не менее 1,5 метров пространства», – утверждает Лилишенцев.

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