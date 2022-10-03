ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Водитель о валяющихся посреди проезжей части электросамокатах: очень серьезная и опасная ситуация

«Жуткая ситуация на Рандвере-теэ! Будьте осторожны!» – написал Тимофей в Facebook-группе Viimsilased. Мужчина посчитал ситуацию очень опасной. «Дорога там довольно темная. Очень серьезная и опасная ситуация», – сказал он.

Электросамокаты на Рандвере-теэ. Фото: Erakogu

Тимофей рассказал Elu24, что он перенес четыре скутера с правой стороны дороги и правильно их припарковал. Кто-то еще взял два других скутера, лежащих на дороге с левой стороны.

В комментариях к посту предположили, что, вероятно, что самокаты на дороге раскидали дети. «Почему детям разрешено быть на улице после десяти вечера? В конце концов, родители должны знать, что ничему умному там нельзя научиться в такое время», – комментирует Яанус. Танель признается, что и сам в детстве совершал подобные глупости. «И будучи взрослым, я наезжал на вещи, которые оставляли на дороге», – говорит он. Однако Тийт пишет: «Гораздо хуже, когда их бросают на темных тротуарах. Катаясь вечером на велосипеде, я проклинаю Bolt».

Bolt относится к ситуации серьезно

«Похоже, это вандализм и потенциально очень опасная ситуация», – говорит менеджер по связям с общественностью Bolt Карин Касе. «Мы очень серьезно относимся к таким случаям и связываемся с полицией, чтобы привлечь виновных к ответственности», – сказала Касе.

При парковке самокатов необходимо использовать опорную ногу, потому что тогда самокат стоит вертикально и не мешает другим участникам движения. Самокат нельзя оставлять посреди дороги или лежа. Важно убедиться, что припаркованный самокат никому не мешает.