В субботу вечером в группе Viimsilased в Facebook один из пользователей опубликовал фотографию, на которой изображен очень неприятный сюрприз, оказавшийся перед ним во время движения по темной дороге. Шесть электросамокатов лежали прямо посреди дороги, пишет Elu24.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Водитель о валяющихся посреди проезжей части электросамокатах: очень серьезная и опасная ситуация
«Жуткая ситуация на Рандвере-теэ! Будьте осторожны!» – написал Тимофей в Facebook-группе Viimsilased. Мужчина посчитал ситуацию очень опасной. «Дорога там довольно темная. Очень серьезная и опасная ситуация», – сказал он.
Тимофей рассказал Elu24, что он перенес четыре скутера с правой стороны дороги и правильно их припарковал. Кто-то еще взял два других скутера, лежащих на дороге с левой стороны.
В комментариях к посту предположили, что, вероятно, что самокаты на дороге раскидали дети. «Почему детям разрешено быть на улице после десяти вечера? В конце концов, родители должны знать, что ничему умному там нельзя научиться в такое время», – комментирует Яанус. Танель признается, что и сам в детстве совершал подобные глупости. «И будучи взрослым, я наезжал на вещи, которые оставляли на дороге», – говорит он. Однако Тийт пишет: «Гораздо хуже, когда их бросают на темных тротуарах. Катаясь вечером на велосипеде, я проклинаю Bolt».
Bolt относится к ситуации серьезно
«Похоже, это вандализм и потенциально очень опасная ситуация», – говорит менеджер по связям с общественностью Bolt Карин Касе. «Мы очень серьезно относимся к таким случаям и связываемся с полицией, чтобы привлечь виновных к ответственности», – сказала Касе.
При парковке самокатов необходимо использовать опорную ногу, потому что тогда самокат стоит вертикально и не мешает другим участникам движения. Самокат нельзя оставлять посреди дороги или лежа. Важно убедиться, что припаркованный самокат никому не мешает.
Специалист по электросамокатам Bolt Александр Лилишенцев ранее рассказал Elu24, что, как и на любом другом транспорте, водитель самоката несет ответственность за безопасное движение. «Самокаты должны парковаться на тротуаре так, чтобы для пешеходов оставалось не менее 1,5 метров пространства», – утверждает Лилишенцев.