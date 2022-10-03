ГАЛЕРЕЯ ⟩ Будет жарко! Яркая публика собрались на открытии нового реалити-шоу «Вилла»

Новое эстонское реалити-шоу стартует в понедельник, 3 октября. Вчера же на сцене Vaba Lava состоялся предпремьерный показ первого эпизода. На мероприятие пришли Ану Саагим, Грете Пайя и многие другие эстонские знаменитости. Сами участники реалити-шоу впервые увидели себя на большом экране.

Долгожданное реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга начнется сегодня вечером на официальном сайте проекта. Первый эпизод, который вчера показали на открытии, обещает, что шоу будет жарким, как турецкое лето. Настолько масштабного, яркого, в мелочах продуманного реалити-шоу Эстония, пожалуй, еще не видела!

Чтобы найти свою любовь и сразиться за приз в 30 000 евро на роскошную виллу в Турцию приехали одиннадцать участников проекта – пять девушек и шесть парней. Все они очень красивы, словно сошли со страниц глянцевого журнала. Создатели обещают, что оторваться от экранов будет невозможно. Между зажигательными вечеринками, безудержным весельем и разговорами по душам здесь будут и горькие слезы.

«Зрители увидят красивых людей, проводящих лучшее лето в своей жизни на Средиземноморье, здесь будет и любовь, и драма», – обещает Андрей Зевакин.