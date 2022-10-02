ВИДЕО ⟩ Прекрасная спутница Артема Савицкого рассказала, что между ними на самом деле

В клипе Артема, который вышел этим летом, между певцом и Кертту не то что пробежала искра, а било током. В этот момент Артем признался Elu24, что какая-то энергия между ними возникала неоднократно. «Должен согласиться, у нас с Кертту действительно есть своеобразная химия», – сказал тогда музыкант.

«Я долгое время был холост именно потому, что пытался разобраться в себе, и по пути мне попадалось несколько таких же желтых огней», – сказал Артём о смысле текста песни в июле. «Но когда я узнаю подходящего человека, я не хочу торопиться – возраст уже поджимает, и надеюсь, что новые отношения будут правильными и продлятся вечно».