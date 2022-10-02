Девять месяцев назад уроженка Нарвы Алика Милова поразила зрителей и судей на шоу «Эстония ищет суперзвезду». Сегодня певица стала гостьей телешоу «Утро с Ану».
ФОТО ⟩ Алика Милова о победе на телешоу: я думала, русский не может выиграть такой большой конкурс
Сегодня, девять месяцев спустя, Алика Милова вспоминает то время, когда она стала победительницей телешоу «Эстония ищет суперзвезду».
«За это время произошло много событий, которые изменили мою жизнь, и вокруг меня появились новые люди», – говорит она.
Каждую неделю Алика поражала зрителей своим прекрасным голосом и индивидуальностью, не осталось равнодушным и жюри, члены которого всегда искренне удивлялись таланту юной певицы. «Это было немного досадно, потому что я предпочитаю конструктивную критику. Иногда я ждала, что, мол, ну вот, теперь должна быть какая-то обратная связь, но ее никогда не было», – говорит Милова, вспоминая то время.
Молодая 20-летняя певица родом из Нарвы, где она училась в эстонской школе, но ей пришлось несколько раз менять школу из-за издевательств со стороны одноклассников.
«Там многие не терпят русских, поэтому у меня были комплексы, потому что я боялась, что не пройду дальше предварительного тура конкурса суперзвезд. Я думала, что русская не может выиграть такой большой конкурс», – говорит Алика. Она добавляет, что ей ни за что не удалось бы победить в шоу, если бы у нее не было такого школьного опыта. Для молодой певицы победа в эстонском телешоу означала мост дружбы.
В 2012 году Алика, которой было всего девять лет, приняла участие в музыкальном конкурсе в России, где, по ее словам, прочувствовала дисциплину и популярность. «Я с детства находилась под пристальным вниманием, поэтому критиковать меня начали довольно рано, и я уверена, что именно поэтому сейчас я сильнее», – говорит Алика.