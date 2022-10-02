ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэрилин Монро из TikTok: девушка перевоплотилась в икону стиля и покорила соцсети

C 2017 года Жасмин Чизуэлл (Jasmine Chiswell) начала ежедневно носить винтажную одежду в стиле 50-60-х годов XX века. «Думаю, некоторые люди могут увидеть меня и подумать, что я пытаюсь быть кем‑то другим. Но винтаж – это мой повседневный стиль», – приводит слова девушки издание.

Однако прославилась Жасмин именно благодаря копированию образа Мэрилин Монро: тиктокерша подражала стилю звезды в одежде и макияже, а также ее манере говорить. Она даже приобрела дом в Лос-Анджелесе, который в 50-х принадлежал самой Монро и ее супругу Джо Ди Маджо.

На TikTok Чизуэлл подписано более 16 млн человек. В свою очередь, косметический бренд ColourPop выпустил коллаборацию с ней – коллекцию Chiswell, которая включает в себя розовые тени для век и красные карандаши и помаду для губ.

В настоящее время Жасмин старается уйти от привычных сравнений – например, она перестала делать прически, которые напоминали бы о Монро, – однако комментаторы продолжают отмечать ее сходство со звездой.

В своем блоге девушка совмещает винтажную тематику и современные форматы. Видеоролики в основном посвящены моде, но она также делится бьюти-советами и рассказывает, как сделать идеальные снимки.