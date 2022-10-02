Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэрилин Монро из TikTok: девушка перевоплотилась в икону стиля и покорила соцсети

Limon.ee
Мэрилин Монро из TikTok: девушка перевоплотилась в икону стиля и покорила соцсети
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Восковая кукла Монро. Иллюстративный снимок
Восковая кукла Монро. Иллюстративный снимок Фото: Shutterstock

28-летняя Жасмин живет так, будто на дворе до сих пор 1950-е, и транслирует это в своих соцсетях: в настоящий момент ее TikTok насчитывает более 16 млн подписчиков! Издание «Афиша Daily» рассказывает об этой девушке.

C 2017 года Жасмин Чизуэлл (Jasmine Chiswell) начала ежедневно носить винтажную одежду в стиле 50-60-х годов XX века. «Думаю, некоторые люди могут увидеть меня и подумать, что я пытаюсь быть кем‑то другим. Но винтаж – это мой повседневный стиль», – приводит слова девушки издание.

Однако прославилась Жасмин именно благодаря копированию образа Мэрилин Монро: тиктокерша подражала стилю звезды в одежде и макияже, а также ее манере говорить. Она даже приобрела дом в Лос-Анджелесе, который в 50-х принадлежал самой Монро и ее супругу Джо Ди Маджо.

На TikTok Чизуэлл подписано более 16 млн человек. В свою очередь, косметический бренд ColourPop выпустил коллаборацию с ней – коллекцию Chiswell, которая включает в себя розовые тени для век и красные карандаши и помаду для губ.

В настоящее время Жасмин старается уйти от привычных сравнений – например, она перестала делать прически, которые напоминали бы о Монро, – однако комментаторы продолжают отмечать ее сходство со звездой.

В своем блоге девушка совмещает винтажную тематику и современные форматы. Видеоролики в основном посвящены моде, но она также делится бьюти-советами и рассказывает, как сделать идеальные снимки.

Супруг Жасмин, музыкальный продюсер Маверик МакНейли, поддерживает увлечение жены и также снимается вместе с ней в видео. 

@jasminechiswell

CLASS OF 1958 PHOTO DAY 📸

♬ Tequila - The Champs
@jasminechiswell

OLD HOLLYWOOD BEAUTY HACK TO LOOKING YOUNGER! 🤩👀

♬ Night & Day - Instrumental
Ключевые слова
Наверх