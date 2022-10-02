Пенкина взбесило происходящее на похоронах Моисеева: вспылил и ушел

На траурную церемонию приехали коллеги и друзья исполнителя хита «Голубая луна». Они несли к гробу звезды охапки роз и хризантем. Одним из первых на церемонии появился Сергей Пенкин. Артиста тут же обступили репортеры. Музыканта такая наглость на похоронах взбесила, пишет EG.

«Лучше бы при жизни вы ему столько внимания уделяли, чем сейчас», – отмахнулся от назойливых журналистов Пенкин.

Взяв себя в руки, певец обратился к одолевших его корреспондентам. Пенкин напомнил журналистам об артистах, которых в последнее время совсем забыли. Музыкант призвал оказывать им знаки внимания сейчас, пока не стало слишком поздно. «Цените при жизни артистов!» – заявил он.

На вопрос, когда Пенкин последний раз общался с Моисеевым, певец честно признался, что Борис не подходил к телефону. С ним виделся только директор Сергей Горох, про которого Пенкин отозвался с уважением: «Сильный человек, который всегда был рядом».

Положив цветы к гробу друга, Пенкин первым покинул церемонию прощания. На погребение он не остался. Свой «побег» артист объяснил отъездом на гастроли.