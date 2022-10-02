ФОТО и ВИДЕО ⟩ Роскошный гроб и море цветов: в Москве простились с Борисом Моисеевым

Роскошный гроб, цвета темная вишня, установили в траурном зале. Вокруг разместили венки из белых роз. Сотни людей принесли Моисееву цветы. У входа дежурили журналисты с телекамерами. Официальную съемку на церемонии прощания запретили, передает EG.

В прощальном зале звучали песни Моисеева, в том числе знаменитая композиция с Людмилой Гурченко, в которой есть строчки «Я не буду целовать холодных рук».

Пришли простится с Борисом и знаменитые коллеги. Сестры Зайцевы – Елена и Татьяна – принесли Моисееву огромную охапку красных роз. Нанаец Павел Соколов тоже появился у гроба певца с алыми цветами. Клара Новикова молча положила желтые хризантемы.

Старший брат, обвинявший директора артиста Сергея Гороха в махинациях с наследством, на прощание прилететь не успел. Мужчина живет в Канаде.

Похоронили Бориса Моисеева днем 2 октября на 21 участке Троекуровского кладбища, так называемой «Алле звезд». Певец нашел свой покой рядом со звездами советского кино Сергеем Юрским, Валентином Гафтом, Екатериной Градовой.