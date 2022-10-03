Что приготовил понедельник каждому знаку Зодиака? Гороскоп на 3 октября

Весы

Осторожнее. Важно не горячиться и не торопиться с решениями, особенно если они важны не только для вас. В первой половине дня может быть сложно сохранять равновесие. Слишком много появляется мимолетных желаний, противоречивых эмоций, соблазнов. Старайтесь, по крайней мере, избегать неоправданного риска, не ставить на карту слишком многое. Вторая половина дня будет более спокойной и приятной. К этому времени вы определитесь с приоритетами и планами, поймете, чего хотите достичь и кто может вам в этом помочь. Вечер подходит для встречи с друзьями или с любимым человеком.

Скорпион

Отличный день для общения. Вы быстро догадываетесь, чего люди от вас ждут, легко находите подход к тем, с кем прежде не ладили. Не исключено, что вы придумаете, как исполнить желания близких, сделать реальностью то, о чем прежде можно было только мечтать. Звезды на вашей стороне, вы готовы воспользоваться этим, чтобы сделать мир лучше. Можно заниматься сложными делами, требующими внимания, сосредоточенности. Вы не отвлекаетесь, ничего не упускаете из виду, всегда обращаете внимание на важные детали. Вторая половина дня порадует хорошими новостями.

Стрелец