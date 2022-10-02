ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ажиотаж на ярмарке в Ряпина: «Я испекла двести пирожков! Это хорошая прибавка к пенсии»

Ярмарка в Ряпина проходит на площади в центре города до трех часов дня. Продаются здесь как продовольственные, так и промышленные товары. В 10 часов утра на ярмарку прибыло большое количество людей, все они рассматривали выставленные на продажу товары, пишет портал Elu24. Главный редактор портала Катрин Луст сегодня побывала там лично вместе со своей семьей.

Продавцы с берегов Чудского озера приехали продавать пирожки, приготовленные в печи – всего один евро за штуку. Не забыты и любители экологически чистых продуктов: на прилавках представлены морковь, перец и картофель.

Пилле, 85-летняя местная жительница, говорит, что посещает ярмарку каждый год, но никогда не видела так много латвийских торговцев. «Они, вероятно, приезжают сюда, чтобы заработать денег, и я также заметила среди продавцов украинцев. Я думаю, это очень здорово, что они хотят сделать что-то сами», – добавляет она.

Тийя, местный продавец, говорит, что все пирожки печет сама, а при нынешних высоких ценах на электричество пользуется газовой плитой. Она добавляет, что для того, чтобы попасть на рынок сегодня утром, ей пришлось встать в 4 утра. «В общей сложности я испекла 200 пирожков, а с пенсией чуть больше 500 евро участие в ярмарке – хорошая прибавка», – говорит жизнерадостная Тийя.