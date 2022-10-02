Люди этих знаков Зодиака решат все свои проблемы в октябре

Важное астрономическое явление, которое достаточно сильно влияет на жизни и судьбы людей, наконец-то завершается, и мы сможем выдохнуть. Меркурий 2 октября перестанет быть ретроградным и снова превратится в добрую планету-покровителя для людей следующих знаков Зодиака, которым поможет решить все проблемы, пишет Life.

ВЕСЫ

Во втором осеннем месяце носители знака зодиака Весы смогут вздохнуть с облегчением. Испытания, которые Меркурий устроил в сентябре, для вас закончились. Успешно пройденные кармические экзамены совсем скоро принесут результаты. Человек, рождённый под знаком зодиака Весы, в октябре 2022-го почувствует подъём духа и восстановит энергию. Этим представителям стихии Воздуха снова захочется улыбаться всем вокруг и изучать окружающий мир со второй половинкой. Кроме того, в октябре Весы окажутся перед судьбоносным выбором. Здорово, что любое принятое решение окажется правильным.

ОВЕН

Рожденным под знаком Зодиака Овен больше не нужно так сильно контролировать свои нрав и характер. В октябре 2022 года у этих представителей стихии Огня получится обрести внутреннюю гармонию, которая вдохновит на подвиги. Овнам захочется кардинально поменять жизнь, но с этим спешить пока не стоит. Во второй месяц осени следует воздержаться от любых рисков, потому как у Вселенной уже есть план для улучшения условий жизни. Носителям знака зодиака Овен следует набраться терпения и просто подождать, пока проблемы решатся сами собой.

РЫБЫ