Как стирать кроссовки: лайфхаки для стирки в машинке и вручную

Правила для стиральной машинки

Во-первых, нужно понимать, что не все кроссовки можно стирать в стиральной машинке. Для стирки в машинке подходит только обувь с тканевым верхом, ни в коем случае нельзя закидывать в стиральную машину обувь из замши, кожи и с мембраной.

Прежде чем забрасывать обувь в стиральную машинку очистите ее от комков грязи, камней и листьев, которые могли застрять в подошве или между шнуровкой. Лучше для стирки обуви использовать гель – он пенится сильнее, чем порошок, и в то же время не оставляет разводов на обуви. Если в вашей стиральной машинке нет режима «Обувь», то выбирайте стандартный или деликатный режимы.

В идеале для стирки обуви стоит использовать специальный мешок, однако если его нет нужно:

– Вытащить из обуви шнурки и стельки

– Положить кроссовки в барабан

– Налить гель для стирки

– Выбрать невысокую температуру 30-40 градусов и небольшое количество оборотов

После этого включайте машинку. Когда стрика закончится, аккуратно отожмите кроссовки руками и оставьте над емкостью, куда стечет вода. После можно высушить сушилкой для обуви или оставить на открытом пространстве (балконе). Не ставьте обувь близко к обогревателям.