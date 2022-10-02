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Как стирать кроссовки: лайфхаки для стирки в машинке и вручную

Limon.ee
Как стирать кроссовки: лайфхаки для стирки в машинке и вручную
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Фото: Shutterstock

В холодное и дождливое время уход за обувью занимает больше времени, ведь вступить в грязь или в лужу проще простого, пишет Ivona. Чтобы в обуви было не стыдно выходить, стоит ее тщательно помыть. Сегодня расскажет о том, как стирать кроссовки.

Правила для стиральной машинки

Во-первых, нужно понимать, что не все кроссовки можно стирать в стиральной машинке. Для стирки в машинке подходит только обувь с тканевым верхом, ни в коем случае нельзя закидывать в стиральную машину обувь из замши, кожи и с мембраной.

Прежде чем забрасывать обувь в стиральную машинку очистите ее от комков грязи, камней и листьев, которые могли застрять в подошве или между шнуровкой. Лучше для стирки обуви использовать гель – он пенится сильнее, чем порошок, и в то же время не оставляет разводов на обуви. Если в вашей стиральной машинке нет режима «Обувь», то выбирайте стандартный или деликатный режимы.

В идеале для стирки обуви стоит использовать специальный мешок, однако если его нет нужно:

 – Вытащить из обуви шнурки и стельки

 – Положить кроссовки в барабан

 – Налить гель для стирки

 – Выбрать невысокую температуру 30-40 градусов и небольшое количество оборотов

После этого включайте машинку. Когда стрика закончится, аккуратно отожмите кроссовки руками и оставьте над емкостью, куда стечет вода. После можно высушить сушилкой для обуви или оставить на открытом пространстве (балконе). Не ставьте обувь близко к обогревателям.

Как стирать кроссовки вручную: правила

Если вы боитесь закинуть любимую обувь в стиральную машинку, можно отстирирать кроссовки руками:

– Достаньте стельки и шнурки из кроссовок

– Отмойте подошву

Приготовьте раствор из воды и нескольких капель моющего и оставьте в нем кроссовки на полчаса. Если обувь очень грязная процедуру повторить. После отмойте губкой все грязные элементы обуви. Прополощите обувь в чистой воде и выставьте сушиться.

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