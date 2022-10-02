На острове Ямайка в центре Карибского бассейна поселился эстонский художник Таррви Лааманн. Здесь он уже сделал себе имя, женился, обустроил быт.
Жизнь «NO PROBLEM» ⟩ Эстонец на Ямайке: скучаю по смене времен года и по квашеной капусте
Ямайка – в четыре раза меньше Эстонии. Этот маленький остров в центре Карибского бассейна, известный своим невероятно медленным темпом жизни и населением чуть менее трех миллионов человек, стал вторым домом для 48-летнего эстонского художника Таррви Лааманна.
Выпускник Эстонской академии художеств по специальности «гравюра», он признает, что беззаботный ритм жизни там – это особый уклад, который местные называют no problem. Впервые эстонец прилетел на Ямайку в 1999 году, и с тех пор уроженец Таллинна и Карибы стали неразлучными спутниками. «Я как ямаец, считаю Ямайку своим вторым домом», – говорит он.
Песня за свободу
Больше всего восхитила художника культура этих мест. «В Эстонии схожая культура, и тут тоже была поющая революция, когда музыка регги принесла народу свободу в 1962 году», – говорит он. Он часто размышляет о том, что, возможно, именно этот факт и привлек его – и эстонцы, и ямайцы завоевали свою свободу с помощью песни.
Но Таррви не забыл и Эстонию, по-прежнему проводя в родной стране около половины своего времени. «Я планирую вернуться в Эстонию весной или летом, а затем примерно на полгода еще», – говорит Таррви, который теперь не только художник, но путешественник, диджей и радиоведущий, а также посол эстонской культуры и кухни на этом далеком тропическом острове.
Он обосновался на южном побережье Ямайки, недалеко от города Блэк-Ривер, в крошечной рыбацкой деревушке с населением в несколько тысяч человек. Здесь он живет со своей женой Стейси. Пара познакомилась около пяти лет назад на пляжной вечеринке, когда она сама подошла к нему и сказала, как ее зовут. «Так мы начали узнавать друг друга», – говорит Стейси, нежно глядя на своего мужа. Они поженились на том же пляже в начале 2020 года...
Воскресенье – на кухне
Пара живет на великолепной вилле в двух шагах от пляжа на тихой улочке, где они проводят воскресные дни, обычно за готовкой. На Ямайке воскресенье – это традиционное время для семьи и совместного приготовления пищи. Обычно они готовят рис с красной фасолью, куриное рагу и салат из капусты и лука-порея, а также окру и хлебное дерево – малоизвестное блюдо для эстонцев.
Последнее дословно переводится как «хлебное дерево», но Таррви говорит, что на самом деле это фрукт со вкусом картофеля, который, будучи обжаренным, по вкусу напоминает чипсы. «Если его пожарить и есть с мясными блюдами, он очень вкусный. А окра – это такой овощ, если его правильно приготовить, то получается такая приятная, липкая штука», – объясняет он, посмеиваясь.
Жена Таррви, 32-летняя Стейси, по профессии парикмахер, но оказалось, что она еще и немного и блогер, записывает каждый шаг жизни ямайской женщины. Она признается, что не получает за это денег, но зато получает много радости и сохраняет теплые воспоминания.
Ритмы регги прямо с Ямайки в Эстонию
Пока на кухне готовится еда, а Стейси ходит с камерой, снимая ролик для своего блога, Таррви записывает свое радиошоу в другой комнате. Это давно известное регги-шоу для эстонского Raadio 2, Bashment FM, одним из ведущих которого является Таррви. Большая часть шоу сделана в его домашней импровизированной студии.
«Для эстонцев нет ничего более аутентичного, чем это, – говорит Таррви. – По сей день я организую вечеринки в Эстонии, будучи здесь».
Странные бары
Эстонец, который давно живет в Ямиаке, уже сделал себе здесь имя, а открытки с его дизайном продаются, например, в местном сувенирном магазине. В настоящее время он завершает художественный проект, в рамках которого фотографирует местные пабы. Красочные и причудливые ямайские бары действительно привлекают внимание.
Эстонский художник планирует выпустить календарь необычных ямайских таверн. Одно время он также рисовал на стенах баров и кафе. «Как художник, вы должны быть предприимчивым продавцом. Кто еще будет предлагать и продавать ваши работы, если не вы сам», – трезво рассуждает Таррви.
Мечта – снег на Рождество
Таррви признается, что скучает не столько по родине, сколько по смене времен года. «Здесь круглый год один и тот же климат. Солнце встает в шесть часов утра и садится в шесть часов вечера», – говорит он, отмечая, что все же хотел бы увидеть, как весной распускаются цветы, а осенью опадают листья.
Во время жизни на Ямайке ему также захотелось квашеной капусты, но он научился ее готовить и теперь обучает этому искусству местных жителей.
Жена Таррви, Стейси, была в Эстонии один раз, и не зимой. Мечта ямайской женщины – увидеть, как падает снег на Рождество. «Я не могу представить себе жизнь в Эстонии, но я хотела бы посетить ее снова», – говорит она.