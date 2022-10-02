Жизнь «NO PROBLEM» ⟩ Эстонец на Ямайке: скучаю по смене времен года и по квашеной капусте

Ямайка – в четыре раза меньше Эстонии. Этот маленький остров в центре Карибского бассейна, известный своим невероятно медленным темпом жизни и населением чуть менее трех миллионов человек, стал вторым домом для 48-летнего эстонского художника Таррви Лааманна.

Выпускник Эстонской академии художеств по специальности «гравюра», он признает, что беззаботный ритм жизни там – это особый уклад, который местные называют no problem. Впервые эстонец прилетел на Ямайку в 1999 году, и с тех пор уроженец Таллинна и Карибы стали неразлучными спутниками. «Я как ямаец, считаю Ямайку своим вторым домом», – говорит он.

Песня за свободу

Больше всего восхитила художника культура этих мест. «В Эстонии схожая культура, и тут тоже была поющая революция, когда музыка регги принесла народу свободу в 1962 году», – говорит он. Он часто размышляет о том, что, возможно, именно этот факт и привлек его – и эстонцы, и ямайцы завоевали свою свободу с помощью песни.

Но Таррви не забыл и Эстонию, по-прежнему проводя в родной стране около половины своего времени. «Я планирую вернуться в Эстонию весной или летом, а затем примерно на полгода еще», – говорит Таррви, который теперь не только художник, но путешественник, диджей и радиоведущий, а также посол эстонской культуры и кухни на этом далеком тропическом острове.