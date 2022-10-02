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Пять женских имен, которые отталкивают мужчин

Limon.ee
Пять женских имен, которые отталкивают мужчин
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Фото: Shutterstock

В жизни некоторых женщин практически не бывает романтики и любви, потому как дамы не могут найти общий язык с мужчинами. Оказалось, что всему виной особая энергетика их имен, пишет Life.

Особая энергетика имeн очень сильно влияет не только на характер, например превращая женщину в жуткую стерву или невозможную лентяйку, но и на другие аспекты. Имя предопределяет сильные и слабые стороны и даже наделяет положительными характеристиками личности. Но если одним дамам зашифрованная в имени информация помогает быстро и легко найти счастье или удачно выйти замуж, то от других может нарочно отваживать кавалеров, обрекая на вечное одиночество. 

Кристина

У обладательницы этого холодного женского имени весьма тяжёлый характер, из-за чего любое общение даётся не так уж и легко. Дело в том, что Кристина не переносит даже малейшей критики в свой адрес. Поэтому подколы или безобидные шутки не понимает и сразу обижается, начиная человека игнорировать. С мужчинами у Кристины отношения не ладятся по нескольким причинам. Во-первых, девушка с этим именем стремится к идеальности, чего требует и от партнёра, причём в весьма тираничной форме. Во-вторых, Крис часто бывает скрытна, считая, что партнёр должен угадывать её настроение и улучшать его.

Лилия

Необычное и редкое имя подарило хозяйке утончённость и женственность, а также наделило скромностью и невероятным обаянием. Но вот со вкусом на мужчин Лилии не слишком повезло. Женщина подсознательно выбирает в партнёры несовместимых с ней ухажёров. Либо это трудоголики, не уделяющие должного внимания, либо, наоборот, бездельники и любители поотрываться, с которыми слишком страшно. Лилия из-за природной робости не может отстоять себя в каких-то стрессовых моментах при общении с мужчиной, поэтому просто убегает и исчезает из жизни кавалера. Со временем женщина и вовсе может потерять веру в себя и перестать даже пытаться наладить личную жизнь.

Ника

«Победительнице» Нике в жизни всё даётся легко и просто, кроме любви. Успех на работе, верные друзья и понимающие родственники, готовые прийти на помощь в любую минуту. Но вот с мужчинами женщина часто остаётся неудовлетворённой. Обладательница имени Ника принципиально хочет для себя всего только лучшего и не соглашается на меньшее. Начиная встречаться с потенциальными партнёрами, сразу прямолинейно выдвигает требования к общению с собой, чем пугает большинство мужчин. Возможно, будь Ника немного помягче или хитрее, острой нехватки мужского внимания у неё не было бы.

Прасковья

Общительная носительница имени Прасковья тоже оказалась в списке тех, кто нередко отталкивает от себя мужчин. В данном случае женщина делает это излишней подозрительностью. Считая, что просто так нравиться противоположному полу не может, Прасковья пытается найти скрытый смысл, когда редкий мужчина решает с ней познакомиться. Но кавалер чувствует недоверие женщины, поэтому быстро растрачивает желание наладить отношения с такой сложной особой.

Ульяна

Благородное имя Ульяна несёт в себе энергетику дворянки или особы голубых кровей, что не могло не отразиться на характере обладательницы. Зачастую мужчины не могут практически ничем угодить Уле, потому чувствуют себя рядом с такой дамой бесполезными и какими-то никчёмными. Но редкие романтические встречи с более-менее подходящими партнёрами хозяйку этого имени заряжают энергией и желанием и дальше искать того единственного. Ульяну не тяготит одиночество и отсутствие мужчины рядом, она уверена, что в итоге найдёт идеального партнёра и будет с ним счастлива.

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