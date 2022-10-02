Пять женских имен, которые отталкивают мужчин

Особая энергетика имeн очень сильно влияет не только на характер, например превращая женщину в жуткую стерву или невозможную лентяйку, но и на другие аспекты. Имя предопределяет сильные и слабые стороны и даже наделяет положительными характеристиками личности. Но если одним дамам зашифрованная в имени информация помогает быстро и легко найти счастье или удачно выйти замуж, то от других может нарочно отваживать кавалеров, обрекая на вечное одиночество.

Кристина

У обладательницы этого холодного женского имени весьма тяжёлый характер, из-за чего любое общение даётся не так уж и легко. Дело в том, что Кристина не переносит даже малейшей критики в свой адрес. Поэтому подколы или безобидные шутки не понимает и сразу обижается, начиная человека игнорировать. С мужчинами у Кристины отношения не ладятся по нескольким причинам. Во-первых, девушка с этим именем стремится к идеальности, чего требует и от партнёра, причём в весьма тираничной форме. Во-вторых, Крис часто бывает скрытна, считая, что партнёр должен угадывать её настроение и улучшать его.

Лилия