Шесть растений, которые должны быть в каждой квартире, ведь они исцеляют

Денежное дерево

Название говорит само за себя. У краcсулы есть множество названий: толстянка, денежное дерево, дерево счастья. Нетрудно догадаться, что растение обладает особенным даром притягивать в дом богатство и благодать. Если на красcуле вырастает много новых листочков, в ближайшем будущем можно ждать пополнения в кошельке. Своей сочной и толстой зеленью денежное дерево ещё и очищает хозяев от негативной энергии, которую те могли принести с улицы. Считается, что дерево счастья особенно подходит представителям стихии Земли, а больше всего — носителям знака зодиака Козерог.

Спатифиллум

Многие знают, что это растение способно наполнить дом, в котором растёт, энергетикой умиротворения. У спатифиллума есть ещё одно название — цветок женского счастья. Оно возникло из-за способности притягивать к хозяйке семейное благополучие или же поддерживать его. Есть поверье, что, если спатифиллум быстро разрастается и активно цветёт, для незамужних это означает скорую любовь и изменение семейного статуса. А в уже состоявшейся паре цветок поддерживает гармонию и уменьшает риски глупых ссор.

Рождественская звезда