ФОТО ⟩ Вилья Тоомаст через четыре месяца после сложнейшей операции мужа: его бы притормозить!

В середине июля этого года эстонский политик Вилья Тоомаст объявила в Facebook, что ее муж, оперный певец и педагог Таймо Тоомаст, перенес операцию по пересадке легких.

«Мы с Таймо хотим сообщить, что 15 мая Таймо перенес операцию в клинике Тартуского университета по пересадке ему новых легких», – написала тогда Вилья в социальных сетях, добавив, что операция прошла успешно. «Хотя восстановление после операции займет некоторое время, Таймо уже ходит на своих ногах», – сказала она. Она также отметила, что это чудо, что нашли подходящие органы. Это очень сложная операция, в Эстонии уже более года не пересаживали легкие.

Прошло чуть больше четырех месяцев после сложной операции, которая спасла Таймо жизнь. И вот теперь Вилья поделилась в социальных сетях чудесным снимком с мужем, на которой она с Таймо возвращаются с важного медицинского осмотра.