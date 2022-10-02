Отравление воздуха и воды: астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет знаки Зодиака в октябре

Тельцы

Тельцы проведут много времени с детьми. В первой половине октября их ждет успех, но в конце месяца возникнут трудности в семейных делах. Стоит уделить особое внимание здоровью. События откроют для Тельцов новые перспективы. Так, например, в конце октября появятся возможности, связанные с друзьями и личными планами.

Близнецы

Близнецов ждет активный период во всех сферах жизни. В октябре важные события коснутся любви. Тамара Глоба также видит много поездок и удачу в интеллектуальной деятельности. Важные предложения появятся во второй половине месяца, но в конце октября возникнут трудности.

Рак

Представителей знака Рак ждут изменения в карьере, а также в жилищных вопросах. Глоба советует заняться обучением в первой половине месяца. А вот вторая половина октября потребует внимания к детям и другим близким людям. Семье потребуется поддержка. В конце месяца возникнут трудности в творческом процессе.

Лев

Львы будут переживать период перемен. Друзья помогут осуществить планы. Астролог призывает внимательней отнестись ко второй половинке. Возможны финансовые потери из-за семейных вопросов. Глоба видит также дальние поездки в середине октября. Они принесут новые планы и знакомства, однако уже в конце месяца встанут жилищные вопросы.

Дева