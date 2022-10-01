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Баснословная сумма: сколько стоит «коммуналка» в квартире Бориса Моисеева в Юрмале

Limon.ee
Баснословная сумма: сколько стоит «коммуналка» в квартире Бориса Моисеева в Юрмале
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Борис Моисеев.
Борис Моисеев. Фото: Shemetov Maxim

Борис Моисеев владел несколькими квартирами по миру. Одна из них находится в Юрмале, пишет Телепрограмма.

В шоу «Секрет на миллион» пять лет назад артист рассказывал, что появляется там редко. Но коммунальные платежи закрывает вовремя.

«В месяц я плачу 500 евро», - заявил тогда он.

Напомним, на 69-м году жизни скончался российский певец Борис Моисеев, он умер 27 сентября. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох.

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