Борис Моисеев владел несколькими квартирами по миру. Одна из них находится в Юрмале, пишет Телепрограмма.
Баснословная сумма: сколько стоит «коммуналка» в квартире Бориса Моисеева в Юрмале
Баснословная сумма: сколько стоит «коммуналка» в квартире Бориса Моисеева в Юрмале
В шоу «Секрет на миллион» пять лет назад артист рассказывал, что появляется там редко. Но коммунальные платежи закрывает вовремя.
«В месяц я плачу 500 евро», - заявил тогда он.
Напомним, на 69-м году жизни скончался российский певец Борис Моисеев, он умер 27 сентября. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох.
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