Алла Пугачева срочно продает свой замок в деревне Грязь за баснословные деньги

Примадонна хочет получить за свое имение один миллиард рублей (более 17 миллионов евро). Сейчас в легендарном замке временно проживает внук певицы. Никита Пресняков присматривает за имуществом 73-летней Аллы Борисовны и ее супруга.

Продать имущество, которое связывает Примадонну с Россией, пока не получается. Даже среди самых преданных поклонников еще не нашлись те, кто готов отвалить крупную сумму за недвижимость своего кумира.

На днях стало известно, что Алла Борисовна с детьми вновь улетела за границу из московского аэропорта Внуково. За частный рейс звезда отвалила немало денег. Однако обратный билет для себя и двойняшек Пугачева не забронировала. Вернется ли артистка в Россию или свяжет остаток жизни с другой страной – неизвестно.

Поклонники певицы надеялись, что она останется и примет участие в траурной церемонии погребения Бориса Моисеева. Как-никак звезды дружили много лет. Однако она ограничилась помощью в организации и решила отправиться в Израиль, где супругу ждет муж-юморист.