Звезда российской эстрады решила оборвать все связи с родиной. Стало известно, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь выставлен на продажу, пишет Стархит.
Алла Пугачева срочно продает свой замок в деревне Грязь за баснословные деньги
Примадонна хочет получить за свое имение один миллиард рублей (более 17 миллионов евро). Сейчас в легендарном замке временно проживает внук певицы. Никита Пресняков присматривает за имуществом 73-летней Аллы Борисовны и ее супруга.
Продать имущество, которое связывает Примадонну с Россией, пока не получается. Даже среди самых преданных поклонников еще не нашлись те, кто готов отвалить крупную сумму за недвижимость своего кумира.
На днях стало известно, что Алла Борисовна с детьми вновь улетела за границу из московского аэропорта Внуково. За частный рейс звезда отвалила немало денег. Однако обратный билет для себя и двойняшек Пугачева не забронировала. Вернется ли артистка в Россию или свяжет остаток жизни с другой страной – неизвестно.
Поклонники певицы надеялись, что она останется и примет участие в траурной церемонии погребения Бориса Моисеева. Как-никак звезды дружили много лет. Однако она ограничилась помощью в организации и решила отправиться в Израиль, где супругу ждет муж-юморист.
Ранее в Сети появилась информация, что Пугачева также запросила в элитной гимназии, где учатся ее дети, документы об успеваемости наследников. Все признаки указывают на то, что получать образование они будут в Израиле.