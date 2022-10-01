«Держится»: дочь рассказала о тяжелом состоянии Заворотнюк

Обычно близкие отказываются комментировать болезнь актрисы, однако накануне дочь Анастасии Анна лаконично ответила, как чувствует себя мама.

«Держится. Болезнь очень тяжелая», – написала девушка в соцсети.

Напомним, Заворотнюк приняла решение лечиться в России. По неподтвержденным данным, сейчас актриса находится дома, в своем подмосковном коттедже в Крекшино. Дорогостоящее лечение оплачивает муж Анастасии, фигурист Петр Чернышов.