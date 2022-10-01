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«Держится»: дочь рассказала о тяжелом состоянии Заворотнюк

Limon.ee
«Держится»: дочь рассказала о тяжелом состоянии Заворотнюк
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Анастасия Завортнюк.
Анастасия Завортнюк. Фото: Yevgeny Volchkov

Анастасия Заворотнюк более двух лет борется с онкологическим заболеванием. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому, пишет Телепрограмма.

Обычно близкие отказываются комментировать болезнь актрисы, однако накануне дочь Анастасии Анна лаконично ответила, как чувствует себя мама.

«Держится. Болезнь очень тяжелая», – написала девушка в соцсети.

Напомним, Заворотнюк приняла решение лечиться в России. По неподтвержденным данным, сейчас актриса находится дома, в своем подмосковном коттедже в Крекшино. Дорогостоящее лечение оплачивает муж Анастасии, фигурист Петр Чернышов.

Как выглядит звезда в настоящее время остается загадкой. Родные долгое время скрывают ее от любопытных глаз.

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