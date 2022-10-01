Одно из самых рейтинговых шоу Первого канала «Вечерний Ургант» не выходит на экраны с 25 февраля этого года. Еще весной Ксения Собчак со ссылкой на свои источники утверждала, что программу решили закрыть. Однако тогда Первый канал эти слухи опроверг и отметил, что шоу скоро вернется на телеэкраны, пишет Супер.
Принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»
Принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»
Позже была информация от двух инсайдеров из мира российского телевидения: журналист Роман Супер писал, что генеральный директор телеканала Константин Эрнст уговорил Урганта вернуться, а актриса Лариса Бравицкая заявляла, что Иван работает над новым проектом. Сам ведущий развлекательного шоу все это время то уезжал, то возвращался в Россию, но о любимом миллионами шоу больше известий не было.
Вчера появилась новая информация и, кажется, уже окончательная – снова от журналиста Романа Супера. В своем телеграм-канале он сообщил: «Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале де-факто перестала существовать. Формат закрыт».
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