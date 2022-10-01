Принято окончательное решение по поводу выхода программы «Вечерний Ургант»

Позже была информация от двух инсайдеров из мира российского телевидения: журналист Роман Супер писал, что генеральный директор телеканала Константин Эрнст уговорил Урганта вернуться, а актриса Лариса Бравицкая заявляла, что Иван работает над новым проектом. Сам ведущий развлекательного шоу все это время то уезжал, то возвращался в Россию, но о любимом миллионами шоу больше известий не было.