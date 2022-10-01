Такого вы еще не видели: на голую Беллу Хадид распыляют платье из жидкой ткани

В здании бывшего аббатства XIII века в рамках Парижской недели моды прошел показ весенней коллекции 2023 года – и Белла Хадид, которая закрывала шоу, появилась на подиуме в одном белье.

А дальше к модели подошли решительно мужчины в черном и… стали распылять на нее загадочную белую жидкость. Сначала все решили, что это какой-то боди-арт – но ничего подобного: «краска» застыла и превратилась в настоящее платье!

Оказалось, что над Беллой поработала команда специалистов во главе с доктором Манель Торресом, изобретателем инновационной жидкой ткани Fabrican. Секрет футуристической технологии – в полимерах, которые распыляются вместе с волокнами хлопка, а при контакте с кожей испаряются. В итоге материал затвердевает и превращается в пригодную для носки ткань.

Будущее моды или просто яркий перформанс? В любом случае получилось очень красиво!