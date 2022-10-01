В пятницу днем в деревне Херманни в Ярвамаа произошла трагедия – всего за несколько минут сгорел деревянный дом молодой семьи. Elu24 связались с семьей, потерявшей дом.
ТРАГЕДИЯ В ЯРВАМАА ⟩ Хозяйка дома, сгоревшего за считанные минуты, сквозь слезы: мы очень хотим отстроить свой дом заново
На утренний звонок ответила мать семейства, которая только что проснулась у друзей и ответила на вопросы сквозь слезы. «Мы пытаемся справиться на данный момент, мы провели ночь у друзей и посмотрим, что будет дальше», – сказала женщина репортеру Elu24.
После публикации вчерашней статьи в редакцию обратилось много людей, которые захотели поддержать семью и материально, и одеждой. «Уже вчера поступали пожертвования и собрано довольно много одежды для детей», – добавила мать.
Помимо всех добрых людей, в редакцию также обратилась компания, которая готова отстроить дом, о чем также сообщили семье. «Это было бы очень здорово, мы очень хотим сделать это сами», – сквозь слезы говорит женщина.
На данный момент причина возгорания не известна, ее установит следствие.
Каждый может помочь семье, потерявшей свой дом во время пожара, сделав пожертвование на счет: Eglis Pihlak EE837700771004337383.