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ТРАГЕДИЯ В ЯРВАМАА ⟩ Хозяйка дома, сгоревшего за считанные минуты, сквозь слезы: мы очень хотим отстроить свой дом заново

Крислин Метсанурм Limon.ee
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Хозяйка дома, сгоревшего за считанные минуты, сквозь слезы: мы очень хотим отстроить свой дом заново
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Пожар.
Пожар. Фото: Katrin Lust

В пятницу днем ​​в деревне Херманни в Ярвамаа произошла трагедия – всего за несколько минут сгорел деревянный дом молодой семьи. Elu24 связались с семьей, потерявшей дом.

На утренний звонок ответила мать семейства, которая только что проснулась у друзей и ответила на вопросы сквозь слезы. «Мы пытаемся справиться на данный момент, мы провели ночь у друзей и посмотрим, что будет дальше», – сказала женщина репортеру Elu24.

После публикации вчерашней статьи в редакцию обратилось много людей, которые захотели поддержать семью и материально, и одеждой. «Уже вчера поступали пожертвования и собрано довольно много одежды для детей», – добавила мать.

Помимо всех добрых людей, в редакцию также обратилась компания, которая готова отстроить дом, о чем также сообщили семье. «Это было бы очень здорово, мы очень хотим сделать это сами», – сквозь слезы говорит женщина.

На данный момент причина возгорания не известна, ее установит следствие.

Каждый может помочь семье, потерявшей свой дом во время пожара, сделав пожертвование на счет: Eglis Pihlak EE837700771004337383.

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