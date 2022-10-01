ТРАГЕДИЯ В ЯРВАМАА ⟩ Хозяйка дома, сгоревшего за считанные минуты, сквозь слезы: мы очень хотим отстроить свой дом заново

На утренний звонок ответила мать семейства, которая только что проснулась у друзей и ответила на вопросы сквозь слезы. «Мы пытаемся справиться на данный момент, мы провели ночь у друзей и посмотрим, что будет дальше», – сказала женщина репортеру Elu24.

После публикации вчерашней статьи в редакцию обратилось много людей, которые захотели поддержать семью и материально, и одеждой. «Уже вчера поступали пожертвования и собрано довольно много одежды для детей», – добавила мать.

Помимо всех добрых людей, в редакцию также обратилась компания, которая готова отстроить дом, о чем также сообщили семье. «Это было бы очень здорово, мы очень хотим сделать это сами», – сквозь слезы говорит женщина.

На данный момент причина возгорания не известна, ее установит следствие.