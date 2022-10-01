Андрей Зевакин под лейблом Sony Music Baltics выпустил свой второй сингл Valikud, который родился вместе с An-Marlen, настоящее имя которой Ингель Марлен Мику. Клип на песню был снят в Италии, у живописного озера Комо. «Раньше я этого не осознавала, но во время съемок поняла, что у меня, должно быть, довольно сильная боязнь высоты», – сказала An-Marlen о съемках музыкального клипа, пишет Elu24.
«Кричала всю дорогу в машине, потому что боялась, что мы упадем». Эстонские музыканты отправились в Италию на съемки клипа
Андрей и An-Marlen впервые встретились восемь лет назад. «Андрей писал мне о создании каверов, когда еще активно их делал. В то время мы фактически написали еще одну песню, которая так и не увидела свет, но сейчас, спустя восемь лет, идея сотрудничества пришла вполне органично», – вспоминает певица.
Песня Valikud родилась в результате совместной студийной работы музыкантов. «Для меня это, наверное, один из самых быстрых процессов написания песни, который произошел вместе с кем-то еще. Мне кажется, что в музыкальном плане мы как-то точно дополняли друг друга, благодаря чему писать было очень легко и естественно», – добавляет An-Marlen.
Valikud – песня о том, что вам приходится все время в жизни делать выбор – легкий он или сложный, но в конце концов мы должны его сделать – мы делаем это для себя», – объясняет An-Marlen.
«Это действительно так, мы создали концепцию вокруг слова «выбор», – говорит Андрей и добавляет: «В жизни всегда есть какие-то сложные моменты, моменты полегче, но, как говорится в песне, все идет своим чередом».
Музыкальное видео было создано Рейно Кубером и исполнительным продюсером Тармо Чернявски и было снято в Италии, на озере Комо. «Оператор заболел коронавирусом за день до съемок, что усложнило нам жизнь, потому что нужно было очень быстро все менять. Позже на съемку приехал Эрик Нивазов, с которым мы много думали, что же будет дальше. К счастью, причин для беспокойства не было, поскольку окружающая среда настолько прекрасна, что я знала, что видео будет отличным», – говорит An-Marlen.
«Хуже всего было ехать на машине на вершину горы. Я кричала всю дорогу в машине, потому что боялась, что мы упадем. В Италии дороги очень узкие – один неверный поворот, и можно было съехать с горы», – смеется певица и добавляет: «Раньше я этого не осознавала, но во время этого поняла, что у меня, должно быть, довольно сильная боязнь высоты».
По словам Андрея, ему понравилось, что в финальном кадре видео есть момент, когда он и An-Marlen молчат и исследуют город. «Вначале этого не должно было быть в видео, но я рад, что эти кадры попали, и все в этом видео мне нравится», – говорит Зевакин.
Valikud – саундтрек к новому реалити-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга «Вилла».