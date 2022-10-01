«Кричала всю дорогу в машине, потому что боялась, что мы упадем». Эстонские музыканты отправились в Италию на съемки клипа

Андрей и An-Marlen впервые встретились восемь лет назад. «Андрей писал мне о создании каверов, когда еще активно их делал. В то время мы фактически написали еще одну песню, которая так и не увидела свет, но сейчас, спустя восемь лет, идея сотрудничества пришла вполне органично», – вспоминает певица.

Песня Valikud родилась в результате совместной студийной работы музыкантов. «Для меня это, наверное, один из самых быстрых процессов написания песни, который произошел вместе с кем-то еще. Мне кажется, что в музыкальном плане мы как-то точно дополняли друг друга, благодаря чему писать было очень легко и естественно», – добавляет An-Marlen.

Valikud – песня о том, что вам приходится все время в жизни делать выбор – легкий он или сложный, но в конце концов мы должны его сделать – мы делаем это для себя», – объясняет An-Marlen.

«Это действительно так, мы создали концепцию вокруг слова «выбор», – говорит Андрей и добавляет: «В жизни всегда есть какие-то сложные моменты, моменты полегче, но, как говорится в песне, все идет своим чередом».

An-Marlen и Андрей Зевакин. Фото: Erik Nivazov