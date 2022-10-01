ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннская школа музыки и балета удивила гостей новым зданием на торжественном концерте

30 сентября в Таллиннской школе музыки и балета состоялось важное мероприятие. Торжественное открытие здания, построенного за 35 миллионов евро, было отмечено премьерой музыкального произведения Тауно Айнтса «Творец, ученый, художник», а также с речью выступил Президент Эстонской Республики Алар Карис. Смотрите галерею!