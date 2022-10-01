30 сентября в Таллиннской школе музыки и балета состоялось важное мероприятие. Торжественное открытие здания, построенного за 35 миллионов евро, было отмечено премьерой музыкального произведения Тауно Айнтса «Творец, ученый, художник», а также с речью выступил Президент Эстонской Республики Алар Карис. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннская школа музыки и балета удивила гостей новым зданием на торжественном концерте
Таллиннская школа музыки и балета удивила гостей новым зданием на торжественном концерте
Таллиннская школа музыки и балета, сокращенно MUBA, родилась из воображения многих людей, сочувствия и действия, одобрительных поклонов, критики, строительной и дизайнерской мудрости и чувства прекрасного. Вчера это все было продемонстрировано!
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