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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннская школа музыки и балета удивила гостей новым зданием на торжественном концерте

Limon.ee Таави Сепп
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Таллиннская школа музыки и балета удивила гостей новым зданием на торжественном концерте
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Фото: Taavi Sepp

30 сентября в Таллиннской школе музыки и балета состоялось важное мероприятие. Торжественное открытие здания, построенного за 35 миллионов евро, было отмечено премьерой музыкального произведения Тауно Айнтса «Творец, ученый, художник», а также с речью выступил Президент Эстонской Республики Алар Карис. Смотрите галерею!

Таллиннская школа музыки и балета, сокращенно MUBA, родилась из воображения многих людей, сочувствия и действия, одобрительных поклонов, критики, строительной и дизайнерской мудрости и чувства прекрасного. Вчера это все было продемонстрировано!

На открытии выступили Президент Эстонской Республики Алар Карис, министр культуры Пирет Хартман, канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс и архитектор MUBA Маркус Каасик. На торжественном открытии музыканты и танцоры MUBA также вышли на сцену в течение вечера.

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