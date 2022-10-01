В России 27-летний рэпер Walkie покончил с собой из-за войны и мобилизации

В видео, которое он записал перед самоубийством, Walkie рассказывает, что принял фатальное решение из-за объявления в России частичной мобилизации. Он также сообщил, что все семь месяцев с начала вооружённого вторжения России в Украину ему «было очень больно». Walkie придерживался пацифистских позиций и не хотел брать в руки оружие. Певец рассказал, что у него есть отсрочка от призыва по состоянию здоровья, но он не верит, что военкоматы будут принимать отсрочки во внимание, и считает, что частичная мобилизация вскоре превратится в полную. «Мы все стали заложниками одного маньяка,» – сказал Walkie.

«На свою душу я грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы <...> Как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я», – заявил рэпер в предсмертном видеообращении.

Перед смертью рэпер также отправил текстовое послание своей девушке, призвав её хранить память о нём и помнить, что он всегда жил по совести.

Фото: Личный архив автора