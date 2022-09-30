Премьер-министр Финляндии Санна Марин разместила в социальных сетях новое селфи, комментируя ситуацию с безопасностью в Европе, заявив, что нынешнее время очень мрачное.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин обратилась к жителям своей страны
Марин написала под фотографией, размещенной на ее аккаунте в Instagram 29 сентября: «Хотя нынешние времена мрачные и многие финны обеспокоены ситуацией с безопасностью в Европе, важно помнить, что мы уже много испытаний пережили и это переживем».
«Важно, чтобы наша поддержка Украины была непоколебимой и чтобы Европа была едина. Мы не можем позволить страху управлять нами, мы должны защищать наши ценности. Мировой порядок должен быть основан на свободе, мире и правах человека», – написала Марин.
Премьер-министр Финляндии осудила в Твиттере фиктивный референдум России на украинской территории. Она подчеркнула, что незаконный референдум, организованный Россией, никогда не будет признан на Западе.
Россияне бежали в Финляндию, чтобы избежать частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным, но Финляндия закрыла границу для российских граждан этой ночью.
Россия начала войну в Украине 24 февраля, и война длится уже семь месяцев. Украинцам удалось вернуть часть территории, захваченной российской армией. Запад помогает Украине как оружием, так и гуманитарной помощью.