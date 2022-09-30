Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 30 сентября в эфире канала ТЕТ рассказал, какое сообщение написал ему сын Андрей в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Gordonua.com.
«Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?» Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
По словам Потапа, его сын в тот момент находился в Украине, а сам он был за границей.
«Папа, я не боюсь. Мы в подвале. Несмотря на взрывы, я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала», – процитировал сообщение сына артист. – Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей оказался?»
Потап признался, что у него разрывалось сердце от прочитанного. После этого он помог сыну и его матери эвакуироваться, а сообщение сохранил.
«Сколько я сделал для них и для тысячи людей – после этого, думаю, я могу в жизни делать все, что угодно», – подытожил певец.
Справка:
Андрей Потапенко – единственный сын Потапа. Его мать – бывшая жена артиста, продюсер Ирина Горовая. Сейчас сын певца проживает за границей.
После расставания с Горовой Потап женился на украинской певице Насте Каменских.
За пять дней до войны Потап вместе с Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала 1+1.