Сливки эстонского общества съехались на торжественную вечеринку по случаю открытия нового сезона на телеканалах и радиостанциях медиахолдинга Duo Media Networks, которая состоялась в четверг, 29 сентября, в одном из модных отелей столицы.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Вески, Стефан и другие: прошлой ночью в Таллинне богатые и знаменитые гуляли на жаркой осенней вечеринке
Такого парада отечественных знаменитостей в Таллинне не было давно. На праздничную вечеринку съезжались как именитые теле-и радиоведущие страны, так и местные селебрити, журналисты и папарацци. Среди звездных гостей были замечены: участник «Евровидения-2022» от Эстонии – певец Стефан, готовящийся впервые стать отцом, легендарная телеведущая Тийна Парк, которая в прошлом году отметила 80-летие, но, несмотря на возраст, она выглядит просто шикарно. Этим вечером сияла и Анне Вески, которая смогла отдохнуть вместе со всеми, в этот раз она была в качестве гостьи, а не артистки, которая должна выходить на сцену и петь для публики. Этот список можно продолжать бесконечно, но еще мы заметили певца Артема Савицкого, телеведущих Майю Виленчик и Дмитрия Кукушкина, радиоведущего Алексея Исаченко, старшего редактора портала Limon.ee Светлану Карабут и многих других.
Платья из глиттера – тренд этого осеннего вечера. Каждая третья девушка в этом зале выбрала для себя именно такой вечерний наряд. Мужчины в большинстве своем предпочли смокинги разных цветов, но чаще других встречался синий. Мне удалось пообщаться с самыми яркими знаменитостями вечера.
Гостей кормили бараниной, свининой и говядиной, салатом с тунцом и другими изысканными закусками и десертами. Игристое вино и пивные напитки лились ручьем всю ночь. Гостей своими жаркими хитами и каверами развлекал Отт Лепланд в обществе певицы Биргит Саррап и других именитых эстонских артистов.
Смотрите видеорепортаж! Тийна Парк (80) – просто потрясающая!
Легендарная телеведущая Тийна Парк
«В советское время так надо было, поэтому мой русский вполне себе ничего. Если хочешь, Пушкина и Лермонтова могу прочитать наизусть», – задорно начала интервью Тийна Парк.
Для тех, кто хочет в 80 лет выглядеть не хуже телеведущей, есть определенные секреты.
«Нужно заниматься спортом всю жизнь, как я. Каждую неделю два раза на аэробику. Хожу, занимаюсь спортом. Пытаюсь мыслить позитивно и, конечно, мало есть», – говорит Парк.
Тийна Парк без ума от российских и советских деятелей кино.
«В советское время были только русские фильмы в основном. Я всё время смотрела все фильмы в кино. Это "Война и мир", Лановой – мой любимый, Бондарчук – мой любимый, Тихонов. Такие красивые мужики были, что вообще!»
Певица Анне Вески
В чем успех новой песни певицы Palun luba mulle?
«У нас в ансамбле открылись новые резервы, которых мы раньше не показывали. Так что, наша девушка, которая играет на клавишах, она очень хорошо танцует, и именно это сделало нашу песню популярной. Чем больше мемов или просмотров – тем лучше для нас», – сказала Анне Вески.
Певец Стефан
Стефан отращивает волосы после Евровидения? Что стало с его прической?
«Я не стриг волосы, мне так нравится. Дает такой чуть-чуть итальянский вайб и много комплиментов мне сделали, поэтому я оставил так», – говорит Стефан.
Готов ли уже Стефан стать отцом?
«До меня еще не дошло то, что я стану отцу. Но мне кажется, что моей девушке очень подойдет то, что она станет матерью. Вижу ее очень заботливой. Когда ребенок родится, мы поймем, что это такое. Я очень рад, готовлюсь. Бабушка сказала, что мы должны обязательно 6 детей минимум. Моя подруга смотрела на меня большими глазами, она в Армении», – говорит Стефан.
Радиоведущая DFM LOLA
Как на DFM встречают эту осень?
«На DFM встречают максимально танцевально, мы подготовили огромное количество танцевальных треков, артисты со всего мира создают такие шедевры, что мы не можем их не выпускать первыми, поэтому если вы хотите встречать эту осень максимально позитивно и танцевально, без осенней хандры, просто настраивайтесь на DFM и кайфуйте», – сказала LOLA.
Справка:
В компанию Duo Media Networks входят радиостанции: DFM, Народное Радио, MyHits, Elmar, Kuku и Duo Raadio. Телеканалы: Канал 7, Kanal 2, Duo 3, Duo 4, Duo 5, Duo 6 и многие другие. Она является дочерней компанией Postimees Grupp.
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