Ведущим дебютного сезона стал актер Русского театра, яркий и харизматичный Александр Жиленко. Флагман осеннего сезона на Канале 7 – интеллектуальная викторина «Ва-банк!», аналог известной во всем мире игры «Jeopardy!» (дословный перевод – опасность, риск).
Канал 7 озолотит самых умных телезрителей! В эфир выходит народная интеллектуальная викторина «Ва-банк!»
В это воскресенье на 7 канале состоится премьера интеллектуальной игры «Ва-банк!» Ведущим которой был приглашен известный актер русского театра Александр Жиленко. В Русском театре он работает уже 11 лет и завершать свою карьеру не намерен. Однако роль ведущего Жиленко примерил на себя впервые, это можно назвать его дебютом.
Несмотря на все волнения – этот опыт стал очень захватывающим и вдохновляющим для Александра. Он бы с удовольствием продолжил параллельно развиваться в сфере телевидения, а именно в качестве ведущего интеллектуальных шоу. Однако, сменить профессию он не готов, любовь к театру и актерской игре все же намного сильнее, говорит Жиленко. Голос Александра можно услышать не только в театре, ведь он уже много лет работает актером озвучки. Ему принадлежат голоса огромного количества персонажей мультфильмов, как женских, так и детских.
По правилам игры три участника отвечают на вопросы разной стоимости и пытаются набрать как можно больше очков. «Ва-банк!» – это не просто интеллектуальная игра, а настоящая народная викторина. Ведь только здесь в одной студии за звание лучшего знатока могут побороться домохозяйка, писатель и программист. Но, конечно же, не обойдется в этом сезоне и без звезд.
Победители будут получать в качестве приза реальные деньги, суммы которых могут достигать тысяч евро!
Кастинг-менеджер шоу «Ва-банк!» Стас Кузнецов в интервью порталу Limon.ee рассказал, что в рамках Канала 7 и всей Эстонии это совершенно новый формат интеллектуального шоу.
«Мы все прекрасно знаем, что такое «Jeopardy!», мы знаем, что такое «Своя игра», которую можно было смотреть на российских телеканалах. Теперь этот формат перекочевал на наши телеэкраны, но не напрямую из-за океана, а от нашего старшего брата – эстонского телеканала Kanal 2. Там проект назывался Kuldvillak, у нас называется «Ва-банк!», но смысл остается прежним – мы соревнуемся в знаниях, отвечаем на вопросы разной сложности, зарабатываем очки. Тот, кто становится лучшим, срывает ва-банк», – рассказал Стас.
Он с юмором признался, что если бы сам принял участие в игре, главным призом для него, скорее всего, стало бы само участие.
«Многие участники после эфира признавались, что отвечать, сидя на диване, гораздо легче. Диванные критики всегда все знают, все умеют, а когда работаешь на камеру – становится гораздо сложнее».
Смотрите интеллектуальное шоу «Ва-банк!» на Канале 7 по воскресеньям в 19:30.