Культовая рок-группа The Cure даст единственный концерт в странах Балтии

На концерте продолжительностью не менее двух часов прозвучит лучший репертуар The Cure, а также некоторые песни из обещанного нового альбома. Специальным гостем концерта станет шотландская группа The Twilight Sad.

Без преувеличения можно сказать, что более чем за 40 лет существования, возглавляемая харизматичным Робертом Смитом группа, стала источником энтузиазма, вдохновения, подражания, поддержки или даже утешения для нескольких поколений слушателей, музыкантов, художников, дизайнеров и многих других творческих людей.

Для тысяч людей по всему миру Роберт Смит – это что-то гораздо гораздо большее, чем уже ставшие брендом большая копна волос, обведённые глаза и красные губы.

«Так прискорбно до сих пор видеть ярлык »гота« навешанный на The Cure. Нас нельзя классифицировать. Может нас и можно было причислить к пост-панку, когда мы начинали, но в целом это невозможно... Я просто играю музыку Cure, что бы это ни значило», – говорил Роберт Смит в 2006 году.

Несмотря на то, что The Cure обычно считается создателями тёмной, мрачной, но глубокомысленной музыки, в более широком формате они известны с серией более оптимистичных песен – Let's Go To Bed, In between Days, Close To Me, Just Like Heaven, Lovesong, Friday I'm in Love.

За время своей карьеры The Cure выпустили 13 студийных и несколько концертных альбомов, сборники и более 40 синглов с общим тиражом более 30 миллионов пластинок.