Джиа Лисса стала одной из самых популярных актрис взрослого кино. Еще несколько лет назад она жила в Ижевске и не подозревала, что будет популярна по всему миру, пишет Стархит.
Российская порноактриса Джиа Лисса: «Мне без секса долго нельзя: крыша едет, я становлюсь опасной для общества»
Джиа Лисса входит в число 100 самых просматриваемых актрис на популярном видеосервисе для взрослых. Кроме того, она завоевала такие значимые награды в своей индустрии как XBIZ, а также «порно оскар» AVN.
Сама девушка не спешит перебираться в Европу, несмотря на предложения, которые к ней поступают от различных крупных студий. Джиа постоянно находится в Москве и даже признается, что у нее есть поклонник.
«Когда готовлюсь к съемкам, я даже мастурбировать перестаю за неделю, чтобы накопить энергию и быть прямо тигрицей! Хочется, знаешь, от души кайфануть на работе. Но вообще мне без секса долго нельзя, у меня крыша едет, становлюсь опасной для общества», – смеется актриса.
Несмотря на популярность в определенном жанре, Джиа недавно попробовала себя в съемках художественного кино «Кто там?». В фильме она сыграла небольшую роль, но в планах у нее расширить актерские способности и начать сниматься в других проектах.
Кстати, Лисса поделилась откровениями о том, как снимается взрослый контент. Например, раньше ей было тяжело учить текст, который проговаривается в начале ролика.
«Когда снимается секс, как правило, все очень профессионально и серьезно подходят к процессу. Смешно бывает на съемках сцен, которые в роликах предшествуют сексу. У меня были съемки, где надо было запомнить двенадцать страниц текста. Для нашего жанра это очень много», – улыбается звезда.
По слухам, Джиа одна из самых высокооплачиваемых российских актрис взрослого кино. Это дает ей возможность работать только с проверенными студиями и сниматься всего несколько раз в сезон. Больше всего денег ей приносит платформа Onlyfans, где поклонники платят за ее откровенный контент. Правда, бывают и необычные просьбы.
«Из последних изменений: раньше писали «Скинь голые фотки», а теперь пишут «Скинь денег на компьютер, я начинающий программист, мне нужен компьютер». Что-то пошло не так», – прикалывается актриса.