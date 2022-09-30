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ЭСТОНСКАЯ VS. НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ⟩ Учительница из Эстонии, работающая в Германии: зарплата вдвое больше, чем в Эстонии

Трийн Роос Limon.ee
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Учительница из Эстонии, работающая в Германии: зарплата вдвое больше, чем в Эстонии
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Школьный класс в немецкой школе. Фото иллюстративное.
Школьный класс в немецкой школе. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как выглядит жизнь учителя в Германии? Эстонка, работающая там учителем, делится с читателями Elu24 своим опытом. «Качество жизни здесь совсем другое, а зарплата как минимум в два раза выше», – говорит она. Однако есть несколько вещей, которые в эстонских школах лучше, чем в немецких.

48-летняя Анне (имя изменено, известно редакции), много лет проработавшая учительницей в Эстонии, переехала в Германию. С апреля Анна работает учителем в немецкой школе, и хотя она работает там всего полгода, уже наметились некоторые основные различия между эстонскими и немецкими школами.

В Германии дети идут в школу в возрасте шести лет. По сравнению с Эстонией ребенок идет в школу на год раньше и учится на год дольше, потому что в немецкой школе 13 классов. В Эстонии Анне проработала учителем в таллиннской школе почти 17 лет. «Мне кажется, что эстонские учителя очень хорошие, потому что они всегда готовят урок. Они используют всевозможные средства, чтобы сделать урок более интересным. Я не вижу этого здесь, но, может быть, я просто попала в такую ​​школу», – говорит Анне.

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