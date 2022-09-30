Как выглядит жизнь учителя в Германии? Эстонка, работающая там учителем, делится с читателями Elu24 своим опытом. «Качество жизни здесь совсем другое, а зарплата как минимум в два раза выше», – говорит она. Однако есть несколько вещей, которые в эстонских школах лучше, чем в немецких.
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ЭСТОНСКАЯ VS. НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ⟩ Учительница из Эстонии, работающая в Германии: зарплата вдвое больше, чем в Эстонии
Учительница из Эстонии, работающая в Германии: зарплата вдвое больше, чем в Эстонии
48-летняя Анне (имя изменено, известно редакции), много лет проработавшая учительницей в Эстонии, переехала в Германию. С апреля Анна работает учителем в немецкой школе, и хотя она работает там всего полгода, уже наметились некоторые основные различия между эстонскими и немецкими школами.