В 2016 году Меган Маркл закрутила роман с принцем Гарри во время поездки в Лондон – их познакомила ее подруга. Начало совместной жизни бывшей актрисы и младшего сына принцессы Дианы было не слишком радужным – Меган то и дело шантажировала Гарри, пишет Стархит.
«Угрожала расставанием»: Меган Маркл шантажировала принца Гарри в начале их романа
Принц в свою очередь делал все, чтобы угодить любимой.
«Меган заявила Гарри: она его бросит, если он продолжит скрывать их роман. «Источник сказал: «Она предупреждала: «Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, я с тобой расстанусь». Гарри был в панике.
Гарри позвонил Кнауфу (секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца, – прим. ред.) и попросил, чтобы он опубликовал заявление, гласящее, что Меган является его девушкой. Маркл хотела публичного подтверждения серьезности их отношений. Она была убеждена, что дворец не желает защищать ее от нападок СМИ», – рассказал королевский обозреватель Валентайн Лоу.
По заверению Лоу, в первое время брюнетка вела себя очень заносчиво – доводила до истерики помощниц, которые то и дело сбегали от нее, а также требовала выплат за публичные выходы в свет. «По словам нескольких сотрудников, по крайней мере один раз они слышали, как Маркл сказала: «Я не могу поверить, что мне за это не платят», – отмечал обозреватель.
По всей видимости, жизнь в королевской семье стала невозможной для свободолюбивой Меган, и 2,5 года назад они с Гарри приняли решение переехать из Великобритании в Калифорнию, где проживают до сих пор. Бывшая актриса жаловалась, что под боком Елизаветы II ей было невыносимо.
«В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», – сетовала она в одном из интервью.