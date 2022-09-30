76-летняя Шер прошла по подиуму в Париже

В среду в рамках Недели моды в Париже состоялся показ бренда Balmain, пишет Супер. Тут тоже не обошлось без звездного выхода. И если у Versace на подиуме появились Пэрис Хилтон, а у Dolce & Gabbana был акт поклонения Ким Кардашьян, то в Balmain пошли еще дальше и пригласили мировую легенду!