ТОП-6 бесполезных дел по дому, на которые вы зря тратите время

4. Глажка постельного белья

Следующим по бесполезности домашним делом оказывается глажка постельного белья. Согласитесь, процесс достаточно долгий и нервный. Если прогладить наволочки для подушек ещё не так сложно, то пододеяльники и простыни могут отнять несколько часов драгоценной жизни. Простой совет: не заморачивайтесь и прекращайте убивать время. Стоит просто сложить бельё слегка влажным – под собственной тяжестью оно выпрямится и не «распухнет». Если же вам принципиально держать в шкафу постельное бельё без складок, достаточно расстелить его на кровати, спрыснуть водой из распылителя и провести рукой по складке – она исчезнет.

3. Протирание мытой посуды полотенцем

Насмотревшись зарубежных фильмов, в которых главные герои часто вытирают или ополаскивают посуду после мытья, наши хозяйки тоже начали так делать. Но эта привычка несёт в себе больше вреда, чем пользы. Помимо того, что это дополнительная работа, которая отнимает время, так ещё вы «размазываете» все живущие на полотенце микроорганизмы по чистой посуде. Либо используйте одноразовые полотенца (а это лишь пустой перевод денег и бумаги), либо бросайте это бесполезное занятие совсем.

2. Наведение порядка на полках с нижним бельём

Мы уже знаем, что для счастливой жизни нужны порядок и красота внутри полок и шкафов. Занятие это поможет не только расслабиться и побороть стресс, но и не допустить беду в жилище. Но заниматься раскладкой нижнего белья или носков регулярно совсем не обязательно. Вы всё равно при первом взаимодействии наведёте на полке хаос. Так что достаточно после стирки просто аккуратно стопкой сложить бельё, чтобы зря не тратить бесценное время. Есть дела и приятнее.

1. Глажка штор и тюля