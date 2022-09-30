Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала новый пост в Instagram, в котором прокомментировала массовый отъезд жителей из России после объявления частичной мобилизации. Она отметила что почти все ее друзья покинули страну, пишет RUS TVNET.
«В Москве нет пробок. Очень страшно»: Собчак о массовом отъезде россиян
«Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек "невозврата", что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно», – написала Ксения Собчак.
Далее она посоветовала несколько способов, как можно отвлечься. Ее публикацию прокомментировала Яна Рудковская, которая заявила, что она и ее семья остались в России.
Она подчеркнула, что «родину в сложное время не бросают и не уезжают». То, что Собчак осталfсь, вызывает у нее уважение. На это Ксения ответила, что для тех, кто не поддерживает войну в Украине, другого выбора нет.
«Люди, которые не хотят брать в руки оружие, имеют полное право этого не делать, я считаю. Какой у них сейчас выход, кроме как уехать?» – спросила она.
После объявления частичной мобилизации Ксения Собчак прокомментировала ситуацию и заявила, что «уступить должен мудрый» ради спасения мира, а иначе «мы все умрем в ядерной войне». Далее она выпустила эфир с юристом, который посоветовал людям, которые не подпадают под озвученные категории мобилизации, но все-таки получили повестку, прийти в военкомат и уточнить ситуацию. После этого несколько журналистов и ряд СМИ обвинили ее в поддержке мобилизации. Сама Собчак эти обвинения опровергла. Яна Рудковская, в свою очередь, мобилизацию поддержала.