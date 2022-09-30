«В Москве нет пробок. Очень страшно»: Собчак о массовом отъезде россиян

«Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек "невозврата", что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно», – написала Ксения Собчак.

Далее она посоветовала несколько способов, как можно отвлечься. Ее публикацию прокомментировала Яна Рудковская, которая заявила, что она и ее семья остались в России.

Она подчеркнула, что «родину в сложное время не бросают и не уезжают». То, что Собчак осталfсь, вызывает у нее уважение. На это Ксения ответила, что для тех, кто не поддерживает войну в Украине, другого выбора нет.

«Люди, которые не хотят брать в руки оружие, имеют полное право этого не делать, я считаю. Какой у них сейчас выход, кроме как уехать?» – спросила она.