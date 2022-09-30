В четверг вечером в шикарном отеле Hilton Park прошла вечеринка открытия сезона Duo Media Networks. Лаура Пыльдвере и рэпер Beebilõust, которые пришли, чтобы насладиться мероприятием, прибыли на вечеринку вместе. Неужели они подтвердили отношения?
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Теперь официально? Лаура Пыльдвере и рэпер Beebilõust прибыли на вечеринку Kanal 2 вместе: очевидно, между нами есть химия
Теперь официально? Лаура Пыльдвере и рэпер Beebilõust прибыли на вечеринку Kanal 2 вместе: очевидно, между нами есть химия
Долгое время ходили слухи о том, что рэпер Бабилыуст, он же Андрус Эльбинг, который летом со скандалом расстался со своей невестой, теперь строит отношения с певицей и представительницей Эстонии на Евровидении-2017 Лаурой Пыльдвере. Журналисты Elu24 заметили музыкантов, идущих рука об руку на вечеринке открытия сезона Duo Media Networks.
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