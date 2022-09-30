ФОТО И ВИДЕО ⟩ Теперь официально? Лаура Пыльдвере и рэпер Beebilõust прибыли на вечеринку Kanal 2 вместе: очевидно, между нами есть химия

Долгое время ходили слухи о том, что рэпер Бабилыуст, он же Андрус Эльбинг, который летом со скандалом расстался со своей невестой, теперь строит отношения с певицей и представительницей Эстонии на Евровидении-2017 Лаурой Пыльдвере. Журналисты Elu24 заметили музыкантов, идущих рука об руку на вечеринке открытия сезона Duo Media Networks.