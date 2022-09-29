Эстонский стартапер в Мюнхене: нет сомнений, что Украина победит, но Германия должна усилить поддержку

«Нет сомнений, что Украина победит, но Европа должна усилить свою поддержку, особенно Германия. Мы не должны забывать, что Украина сражается за всю Европу», – сказал Сасс на мероприятии в Мюнхене, куда он прибыл прямо из Киева после доставки внедорожников для украинских военных. Сооснователь Pipedrive организовал доставку более 100 внедорожников для более чем 50 различных подразделений украинской армии.