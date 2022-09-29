Рассказывая о своем опыте помощи Украине на фестивале стартапов Bits&Pretzels в Мюнхене, Германия, соучредитель эстонского предприятия-единорога Pipedrive Рагнар Сасс предложил немецким стартаперам сделать то же самое, пишет издание estonianworld.com.
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Эстонский стартапер в Мюнхене: нет сомнений, что Украина победит, но Германия должна усилить поддержку
Эстонский стартапер в Мюнхене: нет сомнений, что Украина победит, но Германия должна усилить поддержку
«Нет сомнений, что Украина победит, но Европа должна усилить свою поддержку, особенно Германия. Мы не должны забывать, что Украина сражается за всю Европу», – сказал Сасс на мероприятии в Мюнхене, куда он прибыл прямо из Киева после доставки внедорожников для украинских военных. Сооснователь Pipedrive организовал доставку более 100 внедорожников для более чем 50 различных подразделений украинской армии.