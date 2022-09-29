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Эстонский стартапер в Мюнхене: нет сомнений, что Украина победит, но Германия должна усилить поддержку

Limon.ee
Эстонский стартапер в Мюнхене: нет сомнений, что Украина победит, но Германия должна усилить поддержку
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Рагнар Сасс, Сандра Сярав и Лаури Хаав на мероприятии стартапов Bits & Pretzels в немецком Мюнхене
Рагнар Сасс, Сандра Сярав и Лаури Хаав на мероприятии стартапов Bits & Pretzels в немецком Мюнхене Фото: Ragnar Sass/Facebook

Рассказывая о своем опыте помощи Украине на фестивале стартапов Bits&Pretzels в Мюнхене, Германия, соучредитель эстонского предприятия-единорога Pipedrive Рагнар Сасс предложил немецким стартаперам сделать то же самое, пишет издание estonianworld.com.

«Нет сомнений, что Украина победит, но Европа должна усилить свою поддержку, особенно Германия. Мы не должны забывать, что Украина сражается за всю Европу», – сказал Сасс на мероприятии в Мюнхене, куда он прибыл прямо из Киева после доставки внедорожников для украинских военных. Сооснователь Pipedrive организовал доставку более 100 внедорожников для более чем 50 различных подразделений украинской армии.

Сасс сказал, что украинские стартапы продолжают свою работу и организуют общественные мероприятия, несмотря на трудные времена. «Украинцы уважительно относятся к иностранцам, которые лично приходят поддержать их мероприятия. Мы не должны думать, что война застопорила жизнь – это, конечно, не так. Среди украинцев Эстония по-прежнему рассматривается как одно из лучших мест для создания штаб-квартиры их компании», – отметил он.

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