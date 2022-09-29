Любой житель Эстонии может побаловать себя аппетитным деликатесом всего за 6 евро! Вот его простой рецепт

Гости предупредили в последний момент о своем визите, а вы не знаете, что приготовить быстро, дешево и вкусно? Удивите их запеченными шампиньонами. Приблизительная цена закуски из ингредиентов в эстонских магазинах – 6 евро и 22 цента. Скорее же отправляйтесь в супермаркет, а потом – бегом на кухню!