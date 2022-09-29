Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Любой житель Эстонии может побаловать себя аппетитным деликатесом всего за 6 евро! Вот его простой рецепт

Limon.ee
Любой житель Эстонии может побаловать себя аппетитным деликатесом всего за 6 евро! Вот его простой рецепт
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Как приготовить фаршированные шампиньоны?
Как приготовить фаршированные шампиньоны? Фото: Facebook Lidl

Гости предупредили в последний момент о своем визите, а вы не знаете, что приготовить быстро, дешево и вкусно? Удивите их запеченными шампиньонами. Приблизительная цена закуски из ингредиентов в эстонских магазинах – 6 евро и 22 цента. Скорее же отправляйтесь в супермаркет, а потом – бегом на кухню! 

Для приготовления блюда вам понадобится: 

  • Шампиньоны;
  • Бекон горячего копчения;
  • Сыр с плесенью;
  • Рукола;
  • Оливковое масло или лимон;
  • Соль и перец по вкусу. 

Почистите грибы и обжарьте бекон до хрустящей корочки. Наполните шампиньоны сыром с плесенью и хорошенько обжаренным беконом, всё это дело поставьте в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. Пока блюдо запекается, приготовьте легкий салат. Смешайте руколу, соль, оливковое масло и перец. Оливковое масло можно заменить, например, лимонным соком. Грибы подаются вместе с этим простым салатом из руколы. 

Как вам такое простое блюдо? 

Смотрите ниже! 

Ключевые слова
Наверх