Гости предупредили в последний момент о своем визите, а вы не знаете, что приготовить быстро, дешево и вкусно? Удивите их запеченными шампиньонами. Приблизительная цена закуски из ингредиентов в эстонских магазинах – 6 евро и 22 цента. Скорее же отправляйтесь в супермаркет, а потом – бегом на кухню!
Любой житель Эстонии может побаловать себя аппетитным деликатесом всего за 6 евро! Вот его простой рецепт
Любой житель Эстонии может побаловать себя аппетитным деликатесом всего за 6 евро! Вот его простой рецепт
Для приготовления блюда вам понадобится:
- Шампиньоны;
- Бекон горячего копчения;
- Сыр с плесенью;
- Рукола;
- Оливковое масло или лимон;
- Соль и перец по вкусу.
Почистите грибы и обжарьте бекон до хрустящей корочки. Наполните шампиньоны сыром с плесенью и хорошенько обжаренным беконом, всё это дело поставьте в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. Пока блюдо запекается, приготовьте легкий салат. Смешайте руколу, соль, оливковое масло и перец. Оливковое масло можно заменить, например, лимонным соком. Грибы подаются вместе с этим простым салатом из руколы.
Как вам такое простое блюдо?
Смотрите ниже!