Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Шесть растений, которые нельзя держать дома, если не хотите разрушить личную жизнь

Limon.ee
Шесть растений, которые нельзя держать дома, если не хотите разрушить личную жизнь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

У растений особенная энергетика. И если одни притягивают в жилище любовь и счастье, другие отпугивают даже то хорошее, что у вас уже есть, пишет Life. Какие домашние цветы угрожают любви и опасны для брака?

Диффенбахия

Как бы странно это ни прозвучало, есть особый вид домашних растений, которые по суевериям и эзотерическим приметам считаются вредителями. К таким относится диффенбахия. Её часто причисляют к растениям-мужегонам, потому как этот маленький зелёный друг в горшке не выносит мужской энергии, всячески стараясь избавиться от раздражителя. Особенно не рекомендуется держать дома диффенбахию одиноким девушкам, кто грезит о большой и светлой любви.

Монстера

Любителей побаловаться экзотикой с каждым годом становится всё больше, и жители больших городов с удовольствием выращивают у себя в квартирах монстеру. Но эта тропическая лиана приносит больше вреда, чем пользы. Разве декор стоит выше благополучия вашего мужчины? Да, монстера тоже считается растением-мужегоном. Экзотическая лиана вытягивает силы из представителя сильного пола, делая его раздражительным и нервным. Поверья гласят, что монстера негативно влияет на сексуальные возможности партнёра. Кавалер чувствует себя неуютно в одном доме с этим растением, что неминуемо приводит к расставанию с женщиной.

Каллы

Если вам подарили букет этих красивых белоснежных цветов, не спешите радостно нести его в дом. Внешний вид растений часто обманчив — за великолепием они таят опасность. На языке цветов каллы — символ бессмертия и вечной жизни, именно их представители некоторых народов издревле приносили на похороны. Поэтому эти цветы считаются траурными, а значит, и притягивают энергию определённого типа. Хранить дома каллы — привлечь грусть и скорбь.

Орхидея

Красоту этого цветка человечество заметило давно, поэтому веками ухаживало за растением, выращивая в домах и на участках. Но безопасна ли орхидея для хозяев? Эзотерики отмечают, что то, как цветок ведёт себя в дикой природе, обязательно влияет на его энергетику и в домашних условиях. А орхидеи растут на деревьях, питаясь их соком. Из-за этого многие причисляют её к растениям-вампирам. На деле нрав орхидей бывает разный. Кому-то, поселившись в уютном горшке на подоконнике, цветок подарит умиротворение. Из других же орхидея начнёт вытягивать энергию, подпитываясь. Что может спровоцировать постоянные скандалы и ссоры домочадцев, даже разрыв отношений.

Сенполия

Или же всем известная фиалка. Как и орхидея, сенполия может оказаться обоюдоострым мечом. С одной стороны, этот цветок может гармонизировать жизнь хозяйки, защищать её по ночам от кошмаров, дарить спокойствие и уверенность. С другой — эзотерические суеверия наделяют фиалку энергией Луны, а значит, непостоянством нрава. Некоторые верят, что сенполия очень капризна и ревнива — как только хозяйка начнёт проводить время с возлюбленным, цветок обязательно рассорит парочку.

Гибискус

Красивое растение, часто выгоняющее из дома, в котором живёт, мужчин. Это ещё один цветок, конкурирующий с кавалерами на энергетическом уровне, вытесняющий их, заставляющий больше не возвращаться. Ещё считается, что гибискус нельзя ставить в жилых комнатах и рядом с людьми или животными, потому как растение распространяет негативную энергетику. Так что сначала подумайте хорошенько, прежде чем обзаводиться таким красивым, но вредным зелёным соседом.

Ключевые слова
Наверх