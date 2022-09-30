У растений особенная энергетика. И если одни притягивают в жилище любовь и счастье, другие отпугивают даже то хорошее, что у вас уже есть, пишет Life. Какие домашние цветы угрожают любви и опасны для брака?
Шесть растений, которые нельзя держать дома, если не хотите разрушить личную жизнь
Диффенбахия
Как бы странно это ни прозвучало, есть особый вид домашних растений, которые по суевериям и эзотерическим приметам считаются вредителями. К таким относится диффенбахия. Её часто причисляют к растениям-мужегонам, потому как этот маленький зелёный друг в горшке не выносит мужской энергии, всячески стараясь избавиться от раздражителя. Особенно не рекомендуется держать дома диффенбахию одиноким девушкам, кто грезит о большой и светлой любви.
Монстера
Любителей побаловаться экзотикой с каждым годом становится всё больше, и жители больших городов с удовольствием выращивают у себя в квартирах монстеру. Но эта тропическая лиана приносит больше вреда, чем пользы. Разве декор стоит выше благополучия вашего мужчины? Да, монстера тоже считается растением-мужегоном. Экзотическая лиана вытягивает силы из представителя сильного пола, делая его раздражительным и нервным. Поверья гласят, что монстера негативно влияет на сексуальные возможности партнёра. Кавалер чувствует себя неуютно в одном доме с этим растением, что неминуемо приводит к расставанию с женщиной.
Каллы
Если вам подарили букет этих красивых белоснежных цветов, не спешите радостно нести его в дом. Внешний вид растений часто обманчив — за великолепием они таят опасность. На языке цветов каллы — символ бессмертия и вечной жизни, именно их представители некоторых народов издревле приносили на похороны. Поэтому эти цветы считаются траурными, а значит, и притягивают энергию определённого типа. Хранить дома каллы — привлечь грусть и скорбь.
Орхидея
Красоту этого цветка человечество заметило давно, поэтому веками ухаживало за растением, выращивая в домах и на участках. Но безопасна ли орхидея для хозяев? Эзотерики отмечают, что то, как цветок ведёт себя в дикой природе, обязательно влияет на его энергетику и в домашних условиях. А орхидеи растут на деревьях, питаясь их соком. Из-за этого многие причисляют её к растениям-вампирам. На деле нрав орхидей бывает разный. Кому-то, поселившись в уютном горшке на подоконнике, цветок подарит умиротворение. Из других же орхидея начнёт вытягивать энергию, подпитываясь. Что может спровоцировать постоянные скандалы и ссоры домочадцев, даже разрыв отношений.
Сенполия
Или же всем известная фиалка. Как и орхидея, сенполия может оказаться обоюдоострым мечом. С одной стороны, этот цветок может гармонизировать жизнь хозяйки, защищать её по ночам от кошмаров, дарить спокойствие и уверенность. С другой — эзотерические суеверия наделяют фиалку энергией Луны, а значит, непостоянством нрава. Некоторые верят, что сенполия очень капризна и ревнива — как только хозяйка начнёт проводить время с возлюбленным, цветок обязательно рассорит парочку.
Гибискус
Красивое растение, часто выгоняющее из дома, в котором живёт, мужчин. Это ещё один цветок, конкурирующий с кавалерами на энергетическом уровне, вытесняющий их, заставляющий больше не возвращаться. Ещё считается, что гибискус нельзя ставить в жилых комнатах и рядом с людьми или животными, потому как растение распространяет негативную энергетику. Так что сначала подумайте хорошенько, прежде чем обзаводиться таким красивым, но вредным зелёным соседом.