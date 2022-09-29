«Это просто чудо, а еще большее чудо, что никому еще не удалось сломать этот цветок», – сказал житель Тарту, обнаруживший подсолнух, прорастающий прямиком из асфальта.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Через тернии к солнцу: жителя Тарту восхитило чудо, созданное природой
Читатель Elu24 обнаружил на Выруском шоссе в Тарту разрастающиеся под автобусной остановкой помидоры. Естественно, он отправил в редакцию фотографии в доказательство своей истории.
«Это было зрелище, которое одновременно восхитило и удивило меня», – сказал молодой человек из Тарту, добавив, что никогда раньше не видел ничего подобного. К сожалению, мужчине не удалось отведать ни одного помидора с автобусной остановки под названием «Надежда».
«На помидорной плантации под автобусной остановкой не было помидоров, но видеть, как растение буйно разрастается в трещинах асфальта, было все равно удивительно», – сказал он.
Помимо саженцев помидоров, мужчина также обнаружил подсолнух, растущий на тротуаре рядом с жилым домом на улице Академия. «Это загадка, как помидор и подсолнух оказались в таких местах. Мало того, что места явно не предназначены для растений, так им еще и удалось прорости. Можно даже собирать семена подсолнечника», – шутит он.
«Очевидно, это чудо, и еще большее чудо, что никому еще не удалось сорвать этот цветок».
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