Походы в кино в последние годы многие жители Эстонии заменяют просмотром телевизора у себя дома. Но иногда нужно себя баловать, выбираться в люди и наслаждаться теми фильмами, которые сейчас наиболее актуальны. Портал Limon подобрал для вас 3 наиболее интересных фильма на грядущие выходные, которые можно посмотреть в кинотеатрах.
Супер-премьеры и не только! Что посмотреть в кинотеатрах Эстонии с пятницы по воскресенье
1. Отечественный фильм про легендарную эстонскую баскетбольную сборную «Калев»
Эстонский институт кино выдвинул на премию Оскар в категории «Лучший международный художественный фильм» картину Ове Мустинга «Калев», снятую по мотивам реальных событий 1991 года, когда сборная Эстонии по баскетболу выиграла последний чемпионат СССР.
Фильм «Калев» – это история напряженных поездок легендарной баскетбольной команды по последним чемпионатам разваливающегося Советского Союза, когда безжалостные соперники и неспокойные времена сменяются ожесточенными сражениями на баскетбольной площадке. 6 мая 1991 года эстонская баскетбольная команда выиграла последний Кубок Советского Союза. Менее чем через четыре месяца Советский Союз распался – после неудавшегося путча в Москве – и Эстония вновь обрела независимость.
Продолжительность: 1 час и 34 минуты
Жанр: Драма, Спорт
Актеры: Реймо Сагор, Майт Мальмстен, Прийт Выйгемаст, Вейко Порканен, Кристьян Сарв, Михкель Кууск, Рауно Полман
Возрастное ограничение: Не желателен для детей младше 12 лет
Смотрите трейлер!
2. Новинка недели! Ужастик «Улыбка»
После того, как доктор Роуз Коттер стала свидетельницей странного, травмирующего инцидента с пациентом, она начинает испытывать пугающие события, которые она не может объяснить. Но все основано на улыбке. Вроде бы невинная, но необъяснимая и безумная улыбка - она преследует его на каждом шагу. Роуз должна столкнуться со своим тревожным прошлым, чтобы выжить и сбежать от ужасающей новой реальности.
Жанр: Ужасы
Продолжительность: 1час и 55 минут
Актеры: Кайл Галлнер, Сози Бейкон
Возрастное ограничение: 14+
Смотрите трейлер!
3. Премьера! Фильм «Компромат»
Назначенный руководить французским альянсом в Сибири, дипломат Метью (Жиль Леллуш) сразу же приступает к своим новым обязанностям. Смена профессии может помочь ему решить семейные проблемы и сохранить брак. Однако все планы, цели и мечты неизбежно терпят крах. Представляя интересы и культуру Франции в глубинах Сибири, честный и добросовестный Метью и представить себе не мог, что, познакомив местное население с французским искусством и станцевав судьбоносный танец с очаровательной девушкой, он окажется под прицелом известного своей жестокостью ФСБ.
Жанр: Драма
Продолжительность: 2 часа и 7 минут
Актеры: Иоанна Кулиг, Жиль Лелуш
Возрастное ограничение: 14+
Смотрите трейлер!